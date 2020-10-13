Житомирские школы и детсады пока закрывать не будут – мэр города

"Всех житомирян очень волнует вопрос, как будут работать школы и садики. Мы не будем закрывать садики. У нас на данный момент ни одного ребенка нет больного в садиках. Было три ребенка, все нормально, у нас нет проблем с функционированием детских садов. Эти несколько месяцев работы детсадов прошли на хорошем уровне", - отметил Сергей Сухомлин.

"Что касается школ: мы понимаем, что есть рекомендации Кабмина, чтобы прекратить обучение с 15 октября, но мы понимаем и то, что пик будет позже. Если сейчас детей отправим на дистанционное обучение или, как предлагается, на каникулы раньше, то они могут выйти из тех каникул в самый пик. Поэтому нам лучше протянуть как можно больше. Нам нужно будет освободить школы под избирательные участки по законодательству 22 октября. Поэтому до 21-го школы будут работать в городе Житомире. Есть у нас 40 человек, персонал школ, которые в настоящее время болеют. Если заболел кто-то в классе или преподаватель, будем изолировать классы и переводить на дистанционную работу, но в целом все школы должны работать до 21 октября точно", - резюмировал мэр Житомира.