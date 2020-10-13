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Житомирские школы и детсады пока закрывать не будут – мэр города

Сегодня, 12:26:09 1209 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские школы и детсады пока закрывать не будут – мэр города

 Несмотря на увеличения количества больных коронавирусом, детские сады в Житомире не собираются закрывать на карантин. Также раньше времени не отправят на осенние каникулы учащихся городских школ. Об этом 13 октября во время брифинга сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Всех житомирян очень волнует вопрос, как будут работать школы и садики. Мы не будем закрывать садики. У нас на данный момент ни одного ребенка нет больного в садиках. Было три ребенка, все нормально, у нас нет проблем с функционированием детских садов. Эти несколько месяцев работы детсадов прошли на хорошем уровне", - отметил Сергей Сухомлин.


Он добавил, что школы Житомира с 15 октября не отправят на каникулы, поскольку есть угроза того, что после завершения каникул заболеваемость COVID-19 достигнет своего пика.


 

"Что касается школ: мы понимаем, что есть рекомендации Кабмина, чтобы прекратить обучение с 15 октября, но мы понимаем и то, что пик будет позже. Если сейчас детей отправим на дистанционное обучение или, как предлагается, на каникулы раньше, то они могут выйти из тех каникул в самый пик. Поэтому нам лучше протянуть как можно больше. Нам нужно будет освободить школы под избирательные участки по законодательству 22 октября. Поэтому до 21-го школы будут работать в городе Житомире. Есть у нас 40 человек, персонал школ, которые в настоящее время болеют. Если заболел кто-то в классе или преподаватель, будем изолировать классы и переводить на дистанционную работу, но в целом все школы должны работать до 21 октября точно", - резюмировал мэр Житомира.


Как сообщал "Журнал Житомира", госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует школам с 15 октября уйти на каникулы, а учреждениям высшего образования - на дистанционную форму обучения.
Тэги: Детсад, школа, Карантин, Житомир
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 12:52:36, Сегодня [Материал]
+2

по красоте, придурок сам сказал, что все под выборы, а дальше и пофиг, что будет
melan
2 melan (melan)   • 15:15:33, Сегодня [Материал]
+2

таким решением он потерял пару тысяч голосов на выборах.
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