Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 26.05.2020    19:11:27
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 26 » 09:52:35

Как в условиях карантина будут работать житомирские детсады: новые правила

Сегодня, 10:03:35 682 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Как в условиях карантина будут работать житомирские детсады: новые правила

 С 27 мая житомирские дошкольные учебные заведения возобновляют свою работу в условиях карантина и ограничительных мер.

Департамент образования Житомирского городского совета сейчас работает над тем, чтобы на момент возобновления работы все 46 учреждений дошкольного образования были обеспечены дезинфицирующими средствами, термометрами, средствами индивидуальной защиты и другим необходимым инвентарем.

На такие нужды из местного бюджета было выделено 1,3 млн грн.

В настоящее время работники пищеблоков, медицинские работники дошкольных учебных заведений проходят экспресс-тестирование на COVID-19 согласно графику. Также проводится инструктаж персонала относительно работы в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных.

Как будут работать житомирские детсады с 27 мая:
 
  • Прием в дошкольные образовательные учреждения будет осуществляться с обязательным проведением термометрии и визуального осмотра всех детей. Температурный скрининг детей будут проводить при входе в заведение и каждые 4 часа.
  • Рекомендуемый режим работы: прием с 7:30 до 8:30, возвращение детей домой: с 17:00 до 18:00.
  • Утренний прием ребенка в учреждение дошкольного образования и передача после окончания дня будет проводить воспитатель группы на территории заведения за пределами здания. При неблагоприятных погодных условиях - на входе в помещение или в павильоне.
  • Родители или лица, их заменяющие, должны одевать респиратор или защитную маску.
  • Работникам детсадов также будут измерять температуру утром и в течение дня. Не будут допускаться к исполнению обязанностей работники, у которых при проведении температурного скрининга обнаружена температура тела более 37,2°С или признаки респираторных заболеваний.
  • В учреждениях организуются места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками для персонала с ограниченным самостоятельным доступ к ним детей. Отмечено: детей следует учить еще тщательнее мыть руки. Дезинфекторы - для персонала.
  • Прием детей, переболевших коронавирусной инфекцией или иное инфекционное заболевание, будет осуществляться с обязательным предъявлением справки от врача.
  • Предполагается также переформатирование комнат для занятий таким образом, чтобы обеспечить максимальное физическое дистанцирование.
Тэги: дети, Детсад, Карантин, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus