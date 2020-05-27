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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 27 » 12:42:38

В Житомире открылись детские сады: группы пока заполнены на 20%

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В Житомире открылись детские сады: группы пока заполнены на 20%

 В Житомире с сегодняшнего дня, 27 мая, возобновили работу детские сады. Группы пока заполнены всего на 20%. Об этом во время брифинга рассказал городской голова Сергей Сухомлин.

«С сегодняшнего дня в Житомире уже заработали детские сады и мы видим, что ситуация абсолютно нормальная. Утром объезжали некоторые из них. Воспитатели и медработники встречали утром детей на улице, где им измеряли температуру. Некоторые делали это в специально оборудованных палатках или под навесами. При этом, некоторые работники были в защитных костюмах», - отметил мэр Житомира.

По его словам, увеличение количества детей в учреждениях ожидают после 1 июня. Сухомлин подчеркнул, что садики обеспечены всеми необходимыми санитарными средствами.

Также стало известно, что 10 работников не допустили на работу в детские сады, поскольку экспресс-тест на COVID-19 оказался у них положительным. Все они пройдут ПЦР-диагностику, которая даст точный диагноз.
Тэги: Карантин, Житомир, Детсад, дети
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