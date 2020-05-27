В Житомире открылись детские сады: группы пока заполнены на 20%

В Житомире с сегодняшнего дня, 27 мая, возобновили работу детские сады. Группы пока заполнены всего на 20%. Об этом во время брифинга
рассказал городской голова Сергей Сухомлин.
«С сегодняшнего дня в Житомире уже заработали детские сады и мы видим, что ситуация абсолютно нормальная. Утром объезжали некоторые из них. Воспитатели и медработники встречали утром детей на улице, где им измеряли температуру. Некоторые делали это в специально оборудованных палатках или под навесами. При этом, некоторые работники были в защитных костюмах»
, - отметил мэр Житомира.
По его словам, увеличение количества детей в учреждениях ожидают после 1 июня. Сухомлин подчеркнул, что садики обеспечены всеми необходимыми санитарными средствами
.
Также стало известно, что 10 работников не допустили на работу в детские сады, поскольку экспресс-тест на COVID-19 оказался у них положительным. Все они пройдут ПЦР-диагностику, которая даст точный диагноз.