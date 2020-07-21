Людмила Зубко представила у Житомирі «Безпечну школу» - проєкт із захисту учнів від COVID-19

Чи можна дітям 1 вересня 2020 року піти до школи так, як це було до карантину? Чи можуть школи та інші навчальні заклади почати працювати з першого вересня так, як працювали до карантину? Це питання, яке турбує однаково дітей, їх батьків та вчителів.
На базі приватної міської школи «Сяйво» у Житомирі буде реалізовано перший в Україні проєкт «Альтернатива є – безпечна школа» з реалізації системи інфекційної безпеки у навчальних закладах. Ініціатором проєкту стала житомирянка, підприємець та голова ГО «Житомир, зроби голосніше» - Людмила Зубко. Вона запросила у Житомир Національну експертну групу з інфекційного контролю на чолі з лікарем-епідеміологом Андрієм Александріним. 21 липня Людмила Зубко, експерти групи провели аудит школи «Сяйво» по інфекційній безпеці. Вони оглянули навчальний заклад, його класи, їдальню, спортзал, вбиральні, роздягальні та інші приміщення.
Лікар-епідеміолог Андрій Александрін, оглянувши заклад, відзначив, що він приємно вражений наявністю рукомийників у навчальних класах, чим може похвалитись далеко не кожен навчальний заклад. Лікар рекомендував встановити у класах термометри з гігрометрами, аби учні та вчитель могли контролювати температуру та вологість у приміщенні. – «Ми повинні починати з самих легких заходів, які необхідно втілювати у повсякденному житті. Відмовитись від брускового мила та багаторазових рушників для рук як у школі, так і вдома. Користуватися лише спиртовими дезинфекторами, обережно та не занадто, з турботою про шкіру дітей. На перервах регулярно провітрювати класи, виводячи дітей з них. По можливості проводити уроки на свіжому повітрі».
За словами Людмили Зубко, вперше вона реалізувала подібну ініціативу у квітні. Тоді вона стала ініціатором розробки «Протоколів щодо безпечного функціонування закладів загального харчування». Документ розроблений у співпраці з Національною експертною групою з інфекційного контролю і ним скористалося МОЗ України. В результаті уже в травні по всій Україні змогли відчинитися кафе та ресторани, а отже, більше мільйона людей знову отримали роботу.
- Я ініціювала проект зі школами, маючи досвід, який можна передати вчителям. Ми вже зіштовхнулися з ситуацією, коли по Україні мільйони людей залишилися без роботи – середній та малий бізнес. Разом з епідеміологами ми розробили протоколи для Житомирського ТТУ, Житомирводоканалу, аптек. Я не чую сьогодні від уряду та МОЗу, що є «перше, друге, третє» і як ми маємо сьогодні підготувати наші школи. Тому ми маємо брати відповідальність на себе. Бо це ланцюгова реакція – хтось залишається вдома, не йде на роботу, не надаються якісь послуги – і ми всі стаємо заручниками. А альтернатива завжди є – треба взяти на себе цю відповідальність, та прописати порядок, нові закони, по яких ми маємо жити. Разом з командою Андрія Александріна ми комплексно відпрацюємо одну школу у Житомирі, аби навчання тут було безпечним для усіх. І ця школа стане прикладом для всіх інших в Україні, - зазначила Людмила Зубко.
Директор школи «Сяйво» Галина Шостенко подякувала організаторам аудиту за можливість отримати корисну консультацію: «Мені шкода, що до навчального року залишається один місяць, а у нас досі немає конкретних рекомендацій від Міносвіти. Ми будемо тільки вдячні за ваші пропозиції, чекаємо висновків, будемо співпрацювати».
Мама школярів Вікторія говорить: «Я за безпечну школу. Наші діти навчалися дистанційно, наша школа змогла це організувати. Це було дуже важко, щодня на навчання виділялося до чотирьох годин. Вже сьогодні мої діти запитують мене: «Мама, ми підемо до школи?». І я дуже сподіваюся, що 1-го вересня ми підемо у школу».
За результатами обстеження школи Національною експертною групою з інфекційного контролю протягом тижня керівнику та вчителям буде наданий детальний звіт щодо покращень у інфекційній безпеці. Також він буде переданий місцевій владі та Уряду.