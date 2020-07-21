Людмила Зубко представила у Житомирі «Безпечну школу» - проєкт із захисту учнів від COVID-19

- Я ініціювала проект зі школами, маючи досвід, який можна передати вчителям. Ми вже зіштовхнулися з ситуацією, коли по Україні мільйони людей залишилися без роботи – середній та малий бізнес. Разом з епідеміологами ми розробили протоколи для Житомирського ТТУ, Житомирводоканалу, аптек. Я не чую сьогодні від уряду та МОЗу, що є «перше, друге, третє» і як ми маємо сьогодні підготувати наші школи. Тому ми маємо брати відповідальність на себе. Бо це ланцюгова реакція – хтось залишається вдома, не йде на роботу, не надаються якісь послуги – і ми всі стаємо заручниками. А альтернатива завжди є – треба взяти на себе цю відповідальність, та прописати порядок, нові закони, по яких ми маємо жити. Разом з командою Андрія Александріна ми комплексно відпрацюємо одну школу у Житомирі, аби навчання тут було безпечним для усіх. І ця школа стане прикладом для всіх інших в Україні, - зазначила Людмила Зубко.