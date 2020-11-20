В Житомире исполком разрешил ученикам 5-11 классов вернуться за школьные парты

«Проектом решения предусмотрено, что учитывая уровень заболеваемости участников образовательного процесса в каждом заведении руководителям учреждений общего среднего образования Житомирской городской ОТГ совместно с постоянно действующим коллегиальным органом управления учреждения (педагогический совет) и органами общественного самоуправления (попечительский совет, родительский совет) рекомендовать принимать решение о посещении заведений общего среднего образования соискателями образования 1-х-11-х классов и форм организации образовательного процесса при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий. Обязательно информировать департамент образования городского совета и обнародовать данную информацию на сайте заведения», - отметил директор юридического департамента Евгений Черныш.