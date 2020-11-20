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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 20 » 15:18:32

В Житомире исполком разрешил ученикам 5-11 классов вернуться за школьные парты

Сегодня, 15:48:32 1099 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире исполком разрешил ученикам 5-11 классов вернуться за школьные парты

 В Житомире с понедельника, 23 ноября, ученики 5-11 классов могут вернуться за парты и возобновить учебу в школах. Соответствующее решение сегодня приняли члены исполнительного комитета горсовета.

Согласно решению, каждая школа, учитывая ситуацию с заболеваемостью, будет самостоятельно решать в какой форме проводить учебный процесс: очной или дистанционной.
 

«Проектом решения предусмотрено, что учитывая уровень заболеваемости участников образовательного процесса в каждом заведении руководителям учреждений общего среднего образования Житомирской городской ОТГ совместно с постоянно действующим коллегиальным органом управления учреждения (педагогический совет) и органами общественного самоуправления (попечительский совет, родительский совет) рекомендовать принимать решение о посещении заведений общего среднего образования соискателями образования 1-х-11-х классов и форм организации образовательного процесса при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий. Обязательно информировать департамент образования городского совета и обнародовать данную информацию на сайте заведения», - отметил директор юридического департамента Евгений Черныш.


Также внесены изменения относительно льготного проезда в общественном транспорте, а именно: ограничения по времени не затронут учащихся школ и других учебных общеобразовательных учебных заведений, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей с инвалидностью и лиц, которые их сопровождают.

Напомним, ранее в школах Житомира учились лишь ученики 1-4 классов, остальные - дома на дистанционном обучении.
Тэги: Житомир, школа, ученики, Обучение, Карантин
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