Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 01 Апреля 2021    13:27:10
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 1 » 08:55:35

Решение принято: ученики 1-4 классов с понедельника возвращаются в школу

Сегодня, 08:58:35 610 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Решение принято: ученики 1-4 классов с понедельника возвращаются в школу

 В Житомире возобновляется очное обучение для начальной школы. Уже с понедельника, 5 апреля, ученики 1-4 классов снова сядут за школьные парты.

Такое решение принято 31 марта на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в онлайн-режиме.

В горсовете отмечают, что соискатели образования 5-11 классов и в дальнейшем будут учиться с использованием технологий дистанционного обучения.

Мэр считает, что следует в первую очередь вакцинировать учителей, чтобы снова не приходилось останавливать очный учебный процесс. Поэтому городской совет планирует обратиться к министру здравоохранения с тем, чтобы педагогов включили в первоочередной план вакцинации.

Напомним, в Житомире с 22 марта из-за "красной" зоны карантина все ученики школ учатся в дистанционном режиме.
Тэги: Карантин, Обучение, Житомир, школа
Новости партнеров
Комментариев: 2
briz
1 aleks (briz)   • 10:34:05, Сегодня [Материал]

это шутка?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:49:33, Сегодня [Материал]

"соискатели образования"
то есть обязательными будут только 4 класса
рагули, не останавливайтесь
вы неимоверные.....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus