Решение принято: ученики 1-4 классов с понедельника возвращаются в школу

В Житомире возобновляется очное обучение для начальной школы. Уже с понедельника, 5 апреля, ученики 1-4 классов снова сядут за школьные парты.
Такое решение принято 31 марта на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в онлайн-режиме.
В горсовете
отмечают, что соискатели образования 5-11 классов и в дальнейшем будут учиться с использованием технологий дистанционного обучения.
Мэр считает, что следует в первую очередь вакцинировать учителей, чтобы снова не приходилось останавливать очный учебный процесс. Поэтому городской совет планирует обратиться к министру здравоохранения с тем, чтобы педагогов включили в первоочередной план вакцинации.
Напомним, в Житомире с 22 марта из-за "красной" зоны карантина все ученики школ учатся в дистанционном режиме
.