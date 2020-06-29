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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Июнь » 29 » 12:07:25

Учеба в школах и вузах полностью изменится: чего ждать с 1 сентября

Вчера, 12:17:25 10461 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Учеба в школах и вузах полностью изменится: чего ждать с 1 сентября

 Карантин в Украине привел к закрытию школ, колледжей, детских садов, вузов, институтов и других образовательных учреждений с 12 марта. С начала июня власти разрешили работу детских садов и других учреждений при условии того, что в помещении все еще не может находиться более 10 человек.

При этом с начала лета динамика заболеваемости коронавирусом только растет. Власти готовятся к тому, чтобы перевести все государственные образовательные учреждения в частично дистанционный формат обучения.

Народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина сообщила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование. Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24".

Гришина отмечает, что власти в своем решении о переходе на дистанционное обучение будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Я хочу успокоить всех и сказать о том, что, конечно, мы не говорим о том, что переходим на дистанционное образование. Мы будем говорить о том, что готовимся к смешанной форме обучения. Количество дистанционных онлайн-частей в образовании будет зависеть от эпидемической ситуации в стране, которую мы будем наблюдать ближе к 1 сентября", - подчеркивает чиновница.


По ее словам, переход на 100% дистанционное образование – это ненормальная ситуация.

"Все занимают однозначную позицию, что дистанционное обучение не может проходить только в дистанционной форме. Вспомним, почему появились эти разговоры. Не потому, что произошла пандемия. С 11 марта дети перестали ходить в школу, через неделю-две нам стало понятно, что, скорее всего, они туда не вернутся, и детей надо было продолжать учить. В связи с этим возникла необходимость срочно внедрять методологии дистанционного обучения", - пояснила Гришина.


Напомним, что всеукраинская школа-онлайн может быть продлена с сентября.
Тэги: Карантин, образование, Обучение, школа
Комментариев: 8
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 13:52:23, Вчера [Материал]
+3

"перевести все государственные образовательные учреждения в частично дистанционный формат обучения."
Ну якщо так, значить правляча кліка має зменшити і податки, які вона бере з громадян на систему освіти.
ZloyTony
2 tony (ZloyTony)   • 21:38:29, Вчера [Материал]
0

Дайте этому школьнику на картинке еще паяльник жалом в руки и бует супер)
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 21:39:54, Вчера [Материал]
-2

Думаю, именно эта ситуация должна стать "точкой кипения" в протесте гражданского общества против попыток власти (имеется в виду не марионеточная украинская, а глобальная мировая власть) раз и навсегда загнать его (гражданское общество) в "стойло" беспрекословного повиновения. Ибо этот загон основан на тотальном снижении уровня образования населения (прежде всего через наших детей)!!! Всем интересующимся читать Дж.Оруэл "1984"
sax
4 saks (sax)   • 22:03:01, Вчера [Материал]
-3

Жертва несчастной любви выстрелил себе в лицо из ружья и остался жив. Мировая власть, должна быть ликвидирована. В.И.Ульянов(Ленин)
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 22:44:15, Вчера [Материал]
-1

"Психи должны быть в психушке, а не желающие иметь детей, должны быть кастрированы..." - Зигмунд Фрейд)))
sax
6 saks (sax)   • 01:52:37, Сегодня [Материал]
-1

„Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит.“ — Зигмунд Фрейд
sax
7 saks (sax)   • 02:08:29, Сегодня [Материал]
-1

„Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье.“ — Зигмунд Фрейд

На мой взгляд ,в вашем "счастье" виноваты, мировое правительство"пиндосия" и не воплащенные в жизнь, мечты детства. Свергнем могучей рукою гнёт роковой навсегда.Мировая революция и крах капитала неизбежен.В.И. Ленин.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:34:46, Сегодня [Материал]
+1

Пандемии никакой небыло, так сказал Трамп. Есть попытка управлять людьми самоизоляцией . страхом., отказатся от образования, детства, дружбы. веры. А наши местячковые умудрились прославвится и массовым воровством на закупках медприпаратов.
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