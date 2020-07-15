«Дистанционка - не выход»: Житомирский горисполком призывает МОН начать обучение в школах с 1 сентября

Исполнительный комитет Житомирского горсовета обратился к Министерству образования и науки Украины относительно нового учебного года в школах. В мэрии отмечают, что дистанционное обучение - не выход, дети обязательно должны учиться в безопасной образовательной среде.
«Мы готовы пойти на все: сделать ПЦР-тесты всем работникам школ, чтобы дети пошли 1 сентября в школы и чувствовали себя в безопасности ... В коммунальных учреждениях мы можем делать тестирования ... Сегодня в Житомире открывается лаборатория, которая будет делать ПЦР-тесты...»
, - отметил городской голова Сергей Сухомлин.
В обращении изложены предложения по организации работы учебных заведений в условиях карантина.
Также отмечается, что среди вызовов и проблем, с которыми столкнулись участники образовательного процесса при дистанционном обучении - наличие цифрового неравенства из-за отсутствия доступа к сети Интернет и необходимой техники, неодинаковые возможности родителей учеников помочь детям в учебе, отсутствие методических наработок и программного обеспечения для дистанционного обучения, отсутствие социализации, падение у учащихся мотивации к обучению, нарушение режима дня учениками и недостаточное количество двигательной активности, отсутствие ежедневного надлежащего общения с педагогами и учета ними индивидуальной образовательной траектории каждого ученика и прочее.
В обращении предлагается срочно разработать рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях общего среднего образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.
С текстом обращения можно ознакомиться здесь
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Между тем, Министерство здравоохранения работает над рекомендациями, по которым в условиях карантина могут работать школы в новом учебном году. Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге 15 июля.
Что предлагается:
- перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру;
- детям измеряют температуру перед входом в заведение;
- работники и дети с температурой, выше 37,2 - не допускаются в заведение;
- родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
- учреждения должны быть оснащены антисептиками;
- дети пользуются ими исключительно под наблюдением учителей.
Среди вариантов, которые сейчас рассматриваются, - температурный скрининг детей и сотрудников школы, а также антисептические средства в помещении. Финальный список рекомендаций будет разработан в сотрудничестве с Министерством образования и науки уже в ближайшие недели - чтобы у школьников и владельцев заведений было время подготовиться.
А не рассматривается вариант, как в Бераруссии, послать коронавирус нахер и продолжать жить нормальной жизнью? Не???