Дистанционно только в «красных» зонах: как будет проходить учеба с 1 сентября

С 1 сентября в Украине планируют возобновить очное обучение в школах и других учебных заведениях, но - с серьезными ограничениями. Новые правила обучения будут «завязаны» на карантинных зонах.
Чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни, Министерство здравоохранения разработало временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.
Дистанционное обучение продолжится только в «красных зонах»
Основные ограничения связаны с тем, к какой зоне относится та или иная область. Например, Житомирщина от начала введения разделения находится в «зеленой» и «желтой» зоне, в которых разрешено функционирование детсадов, школ, университетов и других учебных заведений.
Разделение может касаться не только областей, но и отдельных районов и городов. Если же во всем регионе или отдельных его частях процент заполненности коек в больницах, определенных под COVID-19, превысит 50%, эта территория попадет в «желтую зону».
Если же доля вклада территории в общий показатель превышения региона составит 20-50%, она попадет в «оранжевую зону». Тогда еще можно будет посещать учебные заведения, но ограничения будут касаться высшего образования. Там можно будет собираться группами только до 20 человек.
Посещать все учебные заведения будет запрещено, если регион, район или населенный пункт будет иметь «красный уровень» - при загруженности более 75% коек больными. На сегодня, таких ограничений в Житомирской области нет
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Персонал должны обеспечить масками на каждые 3 часа
Если до 1 сентября ситуация не изменится, Житомирская область имеет все шансы на возобновление учебы не дистанционно. В таком случае школы, детсады, техучилища, университеты и т.д., должны придерживаться рекомендаций МОЗ.
Руководители и медицинский персонал учреждений или ответственное лицо должны контролировать соблюдение таких правил и не допускать персонал, который нуждается в самоизоляции. Для этого нужно измерить температуру всех, кто входит в заведение и проверять другие признаки заболевания.
Весь персонал должен носить защитные маски или респираторы из расчета 1 маска на 3 часа работы. Таких средств должно хватать на 5 рабочих дней.
Также должен быть организованы безопасный сбор и утилизация масок, перчаток, салфеток и т.д., обучение работников правильному одеванию, снятию и использованию средств индивидуальной защиты. Совещания, собрания и другие массовые мероприятия в закрытых помещениях должны быть ограничены.
Разные перерывы, модульное обучение и разделение зон для детей разного возраста
Руководители учебных заведений должны разработать маршруты и график допуска, которые не допустят скопления учеников. При этом, родителям и другим сопровождающим входить в помещение запрещено. Ограничение не касается тех, кто сопровождает лиц с инвалидностью.
Перед началом занятий учителя должны опросить учеников относительно их самочувствия и наличия симптомов респираторной болезни. Если у ребенка обнаружат такие признаки, до прихода родителей, его изолируют в специальном помещении.
Учащиеся должны заходить в школу в масках или респираторах, а также обработать руки антисептиком. Ходить по коридорам можно только в маске. Снять маску разрешается только во время занятия.
Минздрав рекомендует организовать уроки так, чтобы один класс проводил все занятия в одном помещении в течение всего дня. Советуют также применить модульный подход к дисциплинам (когда одно занятие длится не 45 минут, а 1,5 часа с перерывами каждые 45 или 30 минут).
В расписании занятий руководители должны предусмотреть возможность определения разного времени начала и окончания занятий (перерывов) для различных классов и групп. Занятия по отдельным предметам могут проводиться на открытом воздухе.
В школах советуют организовать двустороннее движение по коридорам, чтобы выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий. Для этого можно использовать запасные выходы.
В санитарных комнатах должно быть жидкое мыло, антисептические средства для рук и бумажные полотенца или электросушилки. Использование многоразовых полотенец запрещено.
После каждого учебного занятия классы нужно проветривать не менее 10 минут. В конце дня персонал должен очистить и дезинфицировать поверхности: дверные ручки, столы, места для сидения, перила и тому подобное.
Запрет шведских столов и самообслуживания
На время карантина в столовых запрещено питания по типу «шведского стола» и путем самообслуживания. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, а за каждым из них могут сидеть не более 4-х человек.
Все работники пищеблока должны использовать маски, которые меняются каждые 3 часа и одноразовые перчатки, которые меняются после каждого действия, не связанного между собой. Работник столовой, который выдает блюда или осуществляет расчет, кроме вышеперечисленного, должен также носить защитные очки или защитный щиток.
Перевозка детей и работников в заведение образования
Организатор, который перевозит детей и работников в заведение образования обеспечивает:
- проведения дезинфекционных мероприятий в салоне транспортного средства в конце рабочей смены;
- водителей средствами индивидуальной защиты (из расчета одна защитная маска на 3 часа работы на 1 человека), антисептическим средством для обработки рук;
- проведение обучения по вопросам использования и утилизации средств индивидуальной защиты;
- ежедневный контроль за состоянием здоровья водителей и проведение температурного скрининга до начала рабочей смены;
- недопуск к работе лиц с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой тела более 37,2°C;
- вход в салон автотранспорта при наличии средств индивидуальной защиты (респиратор или защитной маски);
- перевозки пассажиров осуществлять в пределах количества мест для сидения.
Все эти ограничения касаются не только школ, колледжей и лицеев, а также детсадов, вузов, ПТУ и тому подобное.
По словам заместителя министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, учебным заведениям также будут рекомендовать переходить на смешанную форму обучения. Это означает посещение по очереди - когда часть детей приходит в школу, а другая учится дистанционно. Затем эти дети меняются. По мнению МОН, объяснять учитель может одновременно как для детей в классе, так и с помощью видеокамеры.