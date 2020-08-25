Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 26.08.2020    02:12:05
|
Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Август » 25 » 15:44:34

В Житомире младшие классы будут учиться в обычном режиме, остальные - по смешанной форме: решение исполкома

Вчера, 16:07:36 1608 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире младшие классы будут учиться в обычном режиме, остальные - по смешанной форме: решение исполкома

 В Житомире и городской ОТГ ученики 1-5-х классов с 1 сентября будут учиться в обычном режиме, а другие - по смешанной и дистанционной форме. Соответствующее решение было принято 25 августа во время внеочередного заседания исполнительного комитета горсовета.
 

«Регламентом предусмотрено, что 1-5 классы будут учиться в обычном режиме, 6-11 классы - по технологиям смешанного и дистанционного обучения. В некоторых заведениях смешанная система обучения будет предусматривать посещение школы неделя через неделю (соответственно, и дистанционное - через неделю), а некоторые выбрали график школа/дистанционное - день через день. Также в смешанной системе обучения возможен разный график: кто-то будет приходить в школу на 8:00, а кто-то - на 12:00. Это будет зависеть от наполненности классов, площади классов и школ», - отметила заместитель директора департамента образования горсовета Светлана Ковтуненко.


В частности, школа №15 будет работать в обычном режиме для всех учеников, ведь имеет два помещения и может обеспечить учебный процесс с соблюдением всех норм.

Напомним, для подготовки школ к новому учебному году в условиях карантина из местного бюджета было выделено 4,67 млн грн. За эти средства приобрели антисептики для обработки рук и поверхностей, сенсорные дозаторы, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и прочее необходимое оборудование для создания безопасной образовательной среды.

Тэги: Карантин, Житомир, учеба, школа
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus