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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 7 » 14:10:43

На подготовку школ Житомира к новому учебному году выделили 4,6 млн грн

Сегодня, 14:30:43 283 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На подготовку школ Житомира к новому учебному году выделили 4,6 млн грн

 Исполнительный комитет Житомирского городского совета перераспределил расходы бюджета в размере 4,67 млн грн. Эти средства пойдут на обеспечение учреждений общего среднего образования средствами, необходимыми для создания безопасной образовательной среды.

Как стало известно «Журналу Житомира», в учебные заведения приобретут средства индивидуальной защиты (маски, одноразовые перчатки, защитные щитки для работников пищеблока и медицинских работников), средства для сбора использованных средств индивидуальной защиты (контейнеры с крышкой, полиэтиленовые пакеты) диспансеры для бумажных полотенец, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства для поверхностей, жидкость для обработки поверхностей, крепления для антисептиков, гели для обработки рук и т.д.



Сейчас профильным исполнительным органом разрабатывается регламент, который будет определять порядок организации работы учреждений общего среднего образования Житомирской городского ОТГ в условиях адаптивного карантина. В ближайшее время такой документ планируется утвердить на заседании исполнительного комитета.

Кроме того, представителями департамента образования совместно с директорами образовательных учреждений разрабатываются графики питания и допуска соискателей образования в учреждения, составляются графики проведения проветривания и уборки помещений, разрабатывается алгоритм действий, проводится разъяснительная работа и инструктажи, обучение работников, разрабатываются памятки о необходимости соблюдение респираторной гигиены и прочее.


 

«Учитель обязательно должен быть в маске, ученикам будет разрешено снимать маски на уроках при условии соблюдения соответствующей дистанции во время учебного процесса», - отмечалось на исполкоме.


Для учителей предложат двойные маски из натуральной ткани. 13,5 тыс. таких масок различного размера сошьют студенты профессионально-технических заведений под руководством мастеров.

Напомним, ранее в сети появились временные рекомендации по организации образовательного процесса в учебных заведениях во время карантина.

Тэги: Обучение, школа, Житомир, Карантин
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