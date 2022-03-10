ЖЖ Журнал инфо

Сегодня: Воскресенье, 13 Марта 2022    06:44:50
|
Главная » Новости » Житомир » Украина и Мир » 2022 » Март » 10 » 21:00:53

Как получить образование в условиях военного времени?

10 Марта 2022, 21:00:20 960 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Как получить образование в условиях военного времени?

 В организации UNICEF Украина собрали список онлайн школ и платформ, организующих учебный процесс в условиях военного положения. в котором пребывает сейчас Украина. Пожалуйста, храните и распространяйте

Научно-исследовательская школа Базис вместе с Viber-сообществом Школа_инфо проводят образовательную инициативу для учащихся начальной и средней школы Украины: https://vb.me/school_info

Каждый день будут публиковать задания для учащихся 1-4 классов. На следующей неделе планируют запустить программу и для учащихся 5-6 классов. Учебный план содержит задачи по английскому языку, математике, логике, грамоте, науке, чтении, физкультуре.

Академия Современного Просвещения А+

Проект по онлайн-обучению для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в Zооm: https://aplus.ua/ JAMM School

Дистанционная школа 5-11 классы: https://jammschool.com.ua/

Дистанционная школа «Центр образования «Оптима» открыла доступ к годовым материалам 1-11 классов бесплатно.

Нужно зарегистрироваться, указать свою электронную почту, и на нее приходит ссылка и пароль для входа: https://optima.school/free-education

Платформа ThinkGlobal

Бесплатно присоединяются к живым урокам, предоставляют учебные материалы за весь год и проводят дополнительные активности для детей. Следите на их фейсбук-странице по расписанию.

Alterra School Территория другого обучения

Открывает свою экстернат-платформу ALTERRA ONLINE EXTERNAT. Вы сможете получить доступ к материалам и тестам. Подробности на их фейсбук-странице.

Образовательная платформа OkStudy

Начали бесплатные и ежедневные встречи с детьми от 6 лет: танцы, игры, английский, просмотр фильмов и прочее. Расписание обновляется ежедневно на странице и Telegram-канале: https://t.me/OkStudy137

Компьютерная Академия ШАГ

Организовали бесплатную серию онлайн мастер-классов и тематических встреч для детей 7-14 лет: безопасность в интернете, создание и первые шаги по заработку на NFT, разработка игр с помощью Construct. За обновлениями следите на их странице или на сайте: https://od.itstep.org/

Научный лицей Клима Чурюмова

Бесплатная регистрация на онлайн уроки и регулярные ежедневные встречи детей с психологом: https://bit.ly/3hCf6dm
Программа позволяет детям слушать предметы школьной программы, научно-популярные лекции, Speaking Club, авторские курсы от ученых, художников и интересные интерактивы неформального образования. В течение дня планируются регулярные включения психологов.

ООО "Центр Дистанционного Образования "Источник"

Все желающие до конца учебного года получают свободный доступ к полному пакету "Слушатель" (1-11 классы) для самообучения – полная школьная программа. Регистрация по ссылке https://cdo.org.ua/reg/

Проект School Navigator

Здесь можно зарегистрироваться: https://bit.ly/3sFkZg5, а здесь https://www.eduforsafety.com.ua/ найти как записи уроков, так и уроки в режиме реального времени на украинском, английском и русском языках.

ОО "Смарт Образование"

вместе с украинскими учителями проводит познавательные онлайн - встречи для детей и подростков. Каждый день обновленное расписание на https://nus.org.ua/ Встречи бесплатные. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок присоединился к таким встречам, заполните анкету: https://bit.ly/34aOXzh
Тэги: дети, образование, школа, Обучение
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus