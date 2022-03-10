Как получить образование в условиях военного времени?

В организации UNICEF Украина собрали список онлайн школ и платформ, организующих учебный процесс в условиях военного положения. в котором пребывает сейчас Украина. Пожалуйста, храните и распространяйте
Научно-исследовательская школа Базис вместе с Viber-сообществом Школа_инфо проводят образовательную инициативу для учащихся начальной и средней школы Украины: https://vb.me/school_info
Каждый день будут публиковать задания для учащихся 1-4 классов. На следующей неделе планируют запустить программу и для учащихся 5-6 классов. Учебный план содержит задачи по английскому языку, математике, логике, грамоте, науке, чтении, физкультуре.
Академия Современного Просвещения А+
Проект по онлайн-обучению для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в Zооm: https://aplus.ua/ JAMM School
Дистанционная школа 5-11 классы: https://jammschool.com.ua/
Дистанционная школа «Центр образования «Оптима» открыла доступ к годовым материалам 1-11 классов бесплатно.
Нужно зарегистрироваться, указать свою электронную почту, и на нее приходит ссылка и пароль для входа: https://optima.school/free-education
Платформа ThinkGlobal
Бесплатно присоединяются к живым урокам, предоставляют учебные материалы за весь год и проводят дополнительные активности для детей. Следите на их фейсбук-странице по расписанию.
Alterra School Территория другого обучения
Открывает свою экстернат-платформу ALTERRA ONLINE EXTERNAT. Вы сможете получить доступ к материалам и тестам. Подробности на их фейсбук-странице.
Образовательная платформа OkStudy
Начали бесплатные и ежедневные встречи с детьми от 6 лет: танцы, игры, английский, просмотр фильмов и прочее. Расписание обновляется ежедневно на странице и Telegram-канале: https://t.me/OkStudy137
Компьютерная Академия ШАГ
Организовали бесплатную серию онлайн мастер-классов и тематических встреч для детей 7-14 лет: безопасность в интернете, создание и первые шаги по заработку на NFT, разработка игр с помощью Construct. За обновлениями следите на их странице или на сайте: https://od.itstep.org/
Научный лицей Клима Чурюмова
Бесплатная регистрация на онлайн уроки и регулярные ежедневные встречи детей с психологом: https://bit.ly/3hCf6dm
Программа позволяет детям слушать предметы школьной программы, научно-популярные лекции, Speaking Club, авторские курсы от ученых, художников и интересные интерактивы неформального образования. В течение дня планируются регулярные включения психологов.
ООО "Центр Дистанционного Образования "Источник"
Все желающие до конца учебного года получают свободный доступ к полному пакету "Слушатель" (1-11 классы) для самообучения – полная школьная программа. Регистрация по ссылке https://cdo.org.ua/reg/
Проект School Navigator
Здесь можно зарегистрироваться: https://bit.ly/3sFkZg5, а здесь https://www.eduforsafety.com.ua/ найти как записи уроков, так и уроки в режиме реального времени на украинском, английском и русском языках.
ОО "Смарт Образование"
вместе с украинскими учителями проводит познавательные онлайн - встречи для детей и подростков. Каждый день обновленное расписание на https://nus.org.ua/ Встречи бесплатные. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок присоединился к таким встречам, заполните анкету: https://bit.ly/34aOXzh