Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 30.07.2020    21:23:04
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 30 » 16:44:47

На уроках без масок. Стало известно, как будет происходить обучение с 1 сентября

Сегодня, 17:01:47 640 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На уроках без масок. Стало известно, как будет происходить обучение с 1 сентября

 Главный санитарный врач Виктор Ляшко предоставил временные рекомендации по организации обучения в учебных заведениях (УЗ). Они утверждены его постановлением №42 от 30 июля.

Рекомендации опубликовала руководительница киевского департамента образования Елена Фиданян на своей странице в Facebook.
 

Рекомендации

 
  • к работе не допускаются работники заведения с температурой более 37,2°C;
  • ученики и работники школ, техникумов, университетов и т.д. должны понимать меры профилактики против COVID-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;
  • руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;
  • учителя перед занятиями опрашивают учеников относительно самочувствия и обследуют на признаки респираторных заболеваний;
  • если у ученика/ученицы обнаружили симптомы заболевания при отсутствии родителей, его/ее рекомендуют временно изолировать в специально отведенном помещении и проинформировать об этом родителей;
  • передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске, во время занятий маску можно не использовать;
  • минимизировать перемещение учеников по заведению - например, проводить все занятия в одном кабинете;
  • составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
  • по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
  • в туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца (или электросушки для рук). Запрещается использование многоразовых полотенец;
  • проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут;
  • разместить на территории заведения контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты с надписью "ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ".



Также работники учебного заведения должны пройти инструктаж о том, как предотвращать распространение коронавирусной инфекции, соблюдать правила респираторной гигиены и тому подобное.

Персонал должны обеспечить защитными масками из расчета: 1 маска на 3 рабочих часа. После каждой смены маски важно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком.

Как сообщал «Журнал Житомира», 22 июля в Житомире прошла акция против дистанционного обучения в школах. Участники требовали, чтобы ученики с 1 сентября вернулись в классы.
Тэги: школа, Карантин, Обучение
Комментариев: 1
yulyayulya
1 Юлия (yulyayulya)   • 21:23:02, Сегодня [Материал]
0

Тобто батькам бути готовим здавати постійно гроші на паперові рушники, рідке мило, антисептик та захисні маски для вчителів.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus