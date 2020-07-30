На уроках без масок. Стало известно, как будет происходить обучение с 1 сентября

Главный санитарный врач Виктор Ляшко предоставил временные рекомендации по организации обучения в учебных заведениях (УЗ). Они утверждены его постановлением №42 от 30 июля.
Рекомендации опубликовала руководительница киевского департамента образования Елена Фиданян на своей странице в Facebook.
Рекомендации
- к работе не допускаются работники заведения с температурой более 37,2°C;
- ученики и работники школ, техникумов, университетов и т.д. должны понимать меры профилактики против COVID-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;
- руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;
- учителя перед занятиями опрашивают учеников относительно самочувствия и обследуют на признаки респираторных заболеваний;
- если у ученика/ученицы обнаружили симптомы заболевания при отсутствии родителей, его/ее рекомендуют временно изолировать в специально отведенном помещении и проинформировать об этом родителей;
- передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске, во время занятий маску можно не использовать;
- минимизировать перемещение учеников по заведению - например, проводить все занятия в одном кабинете;
- составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
- по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
- в туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца (или электросушки для рук). Запрещается использование многоразовых полотенец;
- проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут;
- разместить на территории заведения контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты с надписью "ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ".
Также работники учебного заведения должны пройти инструктаж о том, как предотвращать распространение коронавирусной инфекции, соблюдать правила респираторной гигиены и тому подобное.
Персонал должны обеспечить защитными масками из расчета: 1 маска на 3 рабочих часа. После каждой смены маски важно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 22 июля в Житомире прошла акция против дистанционного обучения в школах
. Участники требовали, чтобы ученики с 1 сентября вернулись в классы.