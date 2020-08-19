На протиінфекційну безпеку у школах треба 12 млн грн, ми маємо вимагати ці кошти у влади - Людмила Зубко

Проєкт «Альтернатива є – безпечна школа» показав, що для забезпечення належної безпеки у кожній з 41 школи Житомира необхідно близько 12 млн гривень. Станом на серпень на казначейських та депозитних рахунках Житомирської міськради знаходиться 101 млн грн. Відтак житомирські діти, батьки та вчителі вправі розраховувати на те, що частина цих коштів буде спрямована на протиінфекційне обладнання шкіл міста. Про це у блозі на LB.ua
пише підприємиця, засновниця ГО «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко.
«Треба розуміти, що це кошти не міських чиновників, а платників податків. Ми усі платимо податки і маємо право вимагати від міської влади направити наші кошти на безпеку наших дітей, щоб вони здобували освіту у належних умовах»
, - пише ініціаторка проєкту «Альтернатива є – безпечна школа».
За словами Зубко, розрахунки вартості обладнання шкіл зроблені на підставі вже проведеного переобладнання Житомирської школи «Сяйво», з якої у липні почалася реалізація проєкту. Тоді у школі спільно з фахівцями-інфекціоністами з Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) на чолі з Андрієм Александріним було проведено ретельний аудит приміщень навчального закладу.
Експерти також розробили «Протоколи роботи загальноосвітніх навчальних закладів на період обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією Covid-19». Вони вже передані до МОЗ, пише авторка проєкту. Раніше команда Людмили Зубко розробила і передала до МОЗ Протоколи для закладів громадського харчування, що дозволило розпочати роботу кафе та ресторанам по всій країні в травні цього року.
Поточний проєкт Зубко спрямований на встановлення у школах «золотого стандарту інфекційної безпеки». Причому захистити дітей та вчителів ця програма має не лише від коронавірусу, що актуально напередодні осіннього сезону захворювань.
«В умовах пандемії навчальні заклади мають стати простором інфекційної безпеки. Інакше залишається ризик знову і знову повертатись до жорсткого карантину, отримавши в результаті покоління безробітних батьків та неосвічених дітей»
, - зазначає Зубко у своєму блозі.
Приєднатися до проєкту може будь-яка інша школа. Для цього потрібно скористатися універсальним чеклистом для перевірки шкіл, який розміщений на сайті https://zubko.com.ua/
.
Пресслужба Людмили Зубко
«Роздруковуйте чеклист, збирайте батьківські комітети, говоріть з адміністрацією шкіл, робіть аудит своїх навчальних закладів та вимагайте у місцевої влади облаштування «безпечних шкіл», - закликає Людмила Зубко.