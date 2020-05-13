В 20 крупных городах Украины, в частности в Житомире, 12 мая прошла акция "Стоп культурный карантин", которая призвана привлечь внимание правительства к культурной индустрии и ее трудностям из-за карантина.
Ровно в 22:00 в разных городах направили в небо лучи света. В Житомире они были направлены из здания в переулке Скорульского, где находится "Місцевий Навколокультурний Простір".
"Мы направляем лучи в небо в надежде быть услышанными: в креативных индустриях работают сотни людей - артисты, техники, инженеры, кураторы, режиссеры..., и мы не понимаем насколько плотно затягивать пояса, и как на долго", - говорят участники акции.
Они также добавляют, что план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме культурной индустрии.
"Житомир не стоит стороне, и мы, вместе со всей страной, ставим правительству и органам местной власти четкое требование: озвучьте планы выхода из карантина для культурных институтов и креативных индустрий, как это было сделано для представителей других видов хозяйственной деятельности. Мы готовы к ограничениям, но должны понимать план действий. Без осознания собственного завтра мы можем до него не дотянуть"
, - сообщает творческое объединение По Цимбалам
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Лучи света в небо: Житомир присоединился к акции «Стоп культурный карантин». ФОТО