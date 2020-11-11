Владельцы и работники житомирских кафе вышли на протест. ФОТО

Утром 11 ноября в Житомире на площади Королёва снова собрались люди на протест против карантинных ограничений.
На этот раз под стены Житомирской облгосадминистрации с плакатами пришли владельцы и сотрудники местных заведений общественного питания, передает Житомир инфо
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Митингующие на 5 минут перекрыли движение по Большой Бердичевской и вернулись на площадь Королёва.
Рестораторы выступают против «карантина выходного дня
» и любых других карантинных ограничений по времени работы.
Накануне в соцсетях распространяли анонс акции
. 9 ноября подобную акцию протеста проводили житомирские предприниматели
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Ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила кафе и ресторанам Житомира
работать в «красной» зоне карантина.
ФОТО: Житомир инфо
походили по зебре, повоняли и успокоились
смешно....