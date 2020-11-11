Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 11 » 11:21:02

Владельцы и работники житомирских кафе вышли на протест. ФОТО

Сегодня, 11:49:02 1131 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Владельцы и работники житомирских кафе вышли на протест. ФОТО

 Утром 11 ноября в Житомире на площади Королёва снова собрались люди на протест против карантинных ограничений.

На этот раз под стены Житомирской облгосадминистрации с плакатами пришли владельцы и сотрудники местных заведений общественного питания, передает Житомир инфо.

Митингующие на 5 минут перекрыли движение по Большой Бердичевской и вернулись на площадь Королёва.

Рестораторы выступают против «карантина выходного дня» и любых других карантинных ограничений по времени работы.

Накануне в соцсетях распространяли анонс акции. 9 ноября подобную акцию протеста проводили житомирские предприниматели.

Ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила кафе и ресторанам Житомира работать в «красной» зоне карантина.

















ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Карантин, протест, Житомир
Комментариев: 10
RaID
1 Сергій (RaID)   • 12:05:46, Сегодня [Материал]

Кажуть 73% з них зробили себе разом.
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 12:15:35, Сегодня [Материал]

Дайте працюваты? А вы, полудурки, когда перекрывает движение по улице, прогуливаясь туда сюда по пешеходному переходу, думаете о других? Может кто то тоже едет на работу працюваты?
ToniGRIM
3 Антон (ToniGRIM)   • 12:38:39, Сегодня [Материал]

Идите твари и работайте, а не митинги устраивают они.
Savikzt
4 Богдан (Savikzt)   • 13:48:03, Сегодня [Материал]

Сам ты тварь. Людей лишают средств к существованию. В будни вируса нет, а вот на выходные он выходит по графику.
Savikzt
5 Богдан (Savikzt)   • 13:49:01, Сегодня [Материал]

О, то ты у нас свеженький проплаченый ботяра ?!?!?!? _ 17.07.2020
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:58:11, Сегодня [Материал]

Антон и Кирил. а где вы работаете ??? В "Эпицентре". в " Сильпо" " АТБ" ??? Так народ принял решение если закроют малый бизнес то мы перекроем вам большой. Через малый бизнес проходят лиш десятки человек , а через ваш бизнес десятки тысяч в день. И именно ваши депутаты (владельцы) приняли такой закон. А может вы чиновники? Вам тоже приятно " работать" от людей оградились. попиваете чаек играете в игры на компютере, и получаете зарплату. А домой на сухари вас чиновников не загониш. козлы!
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:12:50, Сегодня [Материал]

Уважаемый ЖЖ Вы пригласили рестораторов на 11 часов. а организаторы пригласили на 10 часов. Я и таких как Я - сотни две припёрлись в 11. может нужно посерьёзней относится к таким мероприятиям ???
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:16:00, Сегодня [Материал]

Пора обьеденятся всем фопам воедино. ато погибнем. Выходить на акции нужно совмесно. И ленивых это тоже касается
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 14:21:46, Сегодня [Материал]

где там "акция"?
походили по зебре, повоняли и успокоились
смешно....
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:42:19, Сегодня [Материал]

Сегодня походили. а завтра прийдем с помидорами и сырыми яйцами. Голод и нищета заставит опять собратся. Платёжки за газ и электричество на подходе. а где брать деньги? А дети кушать хотят. а лекарство заоблачное.
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