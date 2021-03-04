После протестов в Житомире созвали экстренное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Сухомлин пояснил, что разрешили ФОПам

«Прежде всего хочу сказать, что установление зон и попадание в красную зону Житомирской области - это решение государственной комиссии. Даже областная комиссия, или городская, она может только усиливать меры и не имеет права принимать те решения, которые или ослабляют карантин, или идут вопреки постановлениям Кабмина или законам Украины. Иначе у нас в стране будет полная вакханалия и правовой нигилизм. Мы понимаем, что ситуация в Житомире и в Житомирской области очень сложная. С одной стороны у нас 50% загруженности коек и осенью ситуация была гораздо хуже. Пока есть резерв, но динамика нам все же не добавляет оптимизма. Можно говорить, что ковида нет, что от других болезней умирает больше людей (такие призывы вчера тоже были), но, когда утром дают отчет, что за последние сутки умерли четыре человека, то это - горе. Это горе для людей. Никакие средства, никакие недополучения в бюджет не компенсируют горе этих людей. Есть и другая ситуация - бизнес, который готовился к 8 марта, закупил сезонный товар. Я сейчас не буду говорить даже о налогах. Потому что с налогами ситуация такова, что в городе Житомире у нас на 15-18% уменьшилось количество налогов, которые получил городской бюджет за январь и февраль. Это показатель, бизнес просто не работает, у него нет средств. С другой стороны, если в прошлом году была 80-85% уплата по коммунальным платежам, то сейчас у нас - 51% за декабрь. Это очень низкий уровень оплаты. У людей просто заканчиваются средства», - комментирует протесты и ситуацию Житомирский городской голова.

«Когда бизнес закупил товар и ограничивать фактически со следующего дня, или через два дня, ограничивать возможность ведения бизнеса - для бизнеса это тоже непонятно. Председатель областного совета обратился к главному санитарному врачу с просьбой быстро и законно рассмотреть, если у нас показатели за последние дни будут нормальными, то рассмотреть и провести комиссию и пересмотреть показатели зоны по Житомиру. Я присутствовал при этом разговоре и главный санитарный врач сказал, что даже если это пятница, суббота или воскресенье, то они готовы рассматривать это решение и они также понимают ответственность перед бизнесом. Сегодня вместе с бизнесом было подготовлено обращение к главному санитарному врачу и Министерству здравоохранения. И после этого мы провели городскую комиссию ТЭБ и ЧС», - рассказывает Сухомлин.

«С одной стороны, мы ввели дополнительные ограничения по торговым сетям, так как для бизнеса было непонятно, когда, например, есть торговая сеть, которая продает продукты питания, там есть скопление людей. И мы ограничили количество квадратных метров на одного человека. Сделали условия более жесткими. С другой стороны, мы дали возможность бизнесу который закупил сезонные товары, в том числе и промгруппы, распродать этот товар через онлайн заказ с выдачей этого товара по его местонахождению. Также по кафе и заведениям питания. Если сейчас требования выдачи на вынос только у двери фактически, то в связи с погодными условиями мы позволили делать это в зале. Но продолжают действовать требования к соблюдению дистанции и выдержки всех других норм», - говорит мэр Житомира.

«Это даст возможность нормально организовать процесс. Это возможность человеку обратиться, заказать, получить товар и выдать товар. Это немножко уменьшит нагрузку на бизнес и позволит предпринимателям хотя бы немного подзаработать, потому что аренду им никто не отменяет, налоги с них никто не снимает. Таким образом мы посмотрим несколько дней. Но с полицией мы завтра (4 марта, - ред.) будем организовывать рейды, требовать соблюдения всех санитарных норм и контролировать этот процесс», - заверил мэр Житомира.



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