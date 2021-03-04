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После протестов в Житомире созвали экстренное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Сухомлин пояснил, что разрешили ФОПам

Сегодня, 09:07:24 2763 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После протестов в Житомире созвали экстренное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Сухомлин пояснил, что разрешили ФОПам

 Вечером 3 марта в Житомире состоялось экстренное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Комиссия собралась после акции протеста на площади Королева и переговоров между представителями бизнеса и председателем ОГА, облсовета, мэром Житомира, передает Житомир инфо.
 

«Прежде всего хочу сказать, что установление зон и попадание в красную зону Житомирской области - это решение государственной комиссии. Даже областная комиссия, или городская, она может только усиливать меры и не имеет права принимать те решения, которые или ослабляют карантин, или идут вопреки постановлениям Кабмина или законам Украины. Иначе у нас в стране будет полная вакханалия и правовой нигилизм. Мы понимаем, что ситуация в Житомире и в Житомирской области очень сложная. С одной стороны у нас 50% загруженности коек и осенью ситуация была гораздо хуже. Пока есть резерв, но динамика нам все же не добавляет оптимизма. Можно говорить, что ковида нет, что от других болезней умирает больше людей (такие призывы вчера тоже были), но, когда утром дают отчет, что за последние сутки умерли четыре человека, то это - горе. Это горе для людей. Никакие средства, никакие недополучения в бюджет не компенсируют горе этих людей. Есть и другая ситуация - бизнес, который готовился к 8 марта, закупил сезонный товар. Я сейчас не буду говорить даже о налогах. Потому что с налогами ситуация такова, что в городе Житомире у нас на 15-18% уменьшилось количество налогов, которые получил городской бюджет за январь и февраль. Это показатель, бизнес просто не работает, у него нет средств. С другой стороны, если в прошлом году была 80-85% уплата по коммунальным платежам, то сейчас у нас - 51% за декабрь. Это очень низкий уровень оплаты. У людей просто заканчиваются средства», - комментирует протесты и ситуацию Житомирский городской голова.


Представители органов местного самоуправления подготовили обращение в Минздрав и к главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко.
 

«Когда бизнес закупил товар и ограничивать фактически со следующего дня, или через два дня, ограничивать возможность ведения бизнеса - для бизнеса это тоже непонятно. Председатель областного совета обратился к главному санитарному врачу с просьбой быстро и законно рассмотреть, если у нас показатели за последние дни будут нормальными, то рассмотреть и провести комиссию и пересмотреть показатели зоны по Житомиру. Я присутствовал при этом разговоре и главный санитарный врач сказал, что даже если это пятница, суббота или воскресенье, то они готовы рассматривать это решение и они также понимают ответственность перед бизнесом. Сегодня вместе с бизнесом было подготовлено обращение к главному санитарному врачу и Министерству здравоохранения. И после этого мы провели городскую комиссию ТЭБ и ЧС», - рассказывает Сухомлин.


Согласно решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Житомире вводятся жесткие ограничения для крупного бизнеса и торговых сетей, но вместе с тем у представителей малого и среднего бизнеса появляется возможность реализовать сезонные товары, если покупатели предварительно закажут их онлайн или по телефону.
 

«С одной стороны, мы ввели дополнительные ограничения по торговым сетям, так как для бизнеса было непонятно, когда, например, есть торговая сеть, которая продает продукты питания, там есть скопление людей. И мы ограничили количество квадратных метров на одного человека. Сделали условия более жесткими. С другой стороны, мы дали возможность бизнесу который закупил сезонные товары, в том числе и промгруппы, распродать этот товар через онлайн заказ с выдачей этого товара по его местонахождению. Также по кафе и заведениям питания. Если сейчас требования выдачи на вынос только у двери фактически, то в связи с погодными условиями мы позволили делать это в зале. Но продолжают действовать требования к соблюдению дистанции и выдержки всех других норм», - говорит мэр Житомира.


Городской голова отметил: карантин не отменен и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм будут контролировать представители городской власти и правоохранители.
 

«Это даст возможность нормально организовать процесс. Это возможность человеку обратиться, заказать, получить товар и выдать товар. Это немножко уменьшит нагрузку на бизнес и позволит предпринимателям хотя бы немного подзаработать, потому что аренду им никто не отменяет, налоги с них никто не снимает. Таким образом мы посмотрим несколько дней. Но с полицией мы завтра (4 марта, - ред.) будем организовывать рейды, требовать соблюдения всех санитарных норм и контролировать этот процесс», - заверил мэр Житомира.


Предыстория


3 марта в Житомире и на территории всей области ввели «красную» зону карантина. В «красной» зоне действуют жесткие ограничения, в частности запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов.

Утром 3 марта около тысячи предпринимателей из Житомира и области собрались на митинг под облгосадминистрацией. Митингующие требовали у местных властей поддержать их требования о пересмотре карантина в области.
 
Тэги: фопы, протест, Карантин, Сухомлин, бизнес, Житомир
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:54:44, Сегодня [Материал]

Сухомлин говорит - аренду никто не отменяет, налоги никто не снимает. Верховный Совет давал органам местного самоуправления право (Закон № 540) снижать для бизнеса налоги до 0 . Вы же, Сергей Иванович, для бизнеса налоги не снимаете. И толпа вокруг Вас, водит-хороводит которую Ваш "дружбан" Гоованый, не требует с Вас снятия налогов почему-то. А я требовал и люди на прошлых Майданах требовали. Это не справедливо - запрещать работать, а при этом требовать налоги. Это цинично! Сдирать с людей деньги, выписывать себе премии и лететь на море! Поэтому вас всех обязали - вернуть за 2020 год все премии, а ви их присвоили. Сессию облсовета отменили в связи с карантином, а Вы не отменяете сессию, Вы на локдаун не отправляете себя и своих сотрудников, и премии себе снова повыписываете, и опять сбежите на моря загорать. Вы являетесь пьявкой на теле Житомира, Вы являетесь разрушителем малого бизнеса в Житомире. Снимите все налоги - вот что должны Вы сделать в первую очередь. Обещали 540 Закон применить, с налоговой вопрос урегулировать - ничего не сделали. Вы не работаете!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:14:56, Сегодня [Материал]

Пока народ воюет с короновирусом, «Житомиргаз збут», «Облэнерго», «Нафтогаз» и прочие поставщики газа все вместе прислали предприятиям договора, в которых за перебор газа штраф, за недобор???? газа тоже штраф. Газконтора штрафует на 100%, Облэнерго на 50%. Если не добрал и перебрал газ, тебя всё равно оштрафуют. Хочешь выключить газ (при утверждённых лимитах!) , хочешь включить позже – обязан за сутки предупредить газпоставщика - иначе штраф.
Именно это навело меня на мысль, что красную зону для Житомира ввели именно газовщики - миллиардеры
Они поняли, что работа для людей - вопрос жизненно важный, поэтому они во время вот таких локдаунов и проталкивают свои грабительские договора.
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