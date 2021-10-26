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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 26 » 08:30:24

Житомирскому бизнесу дали еще двое суток для проведения вакцинации

Вчера, 08:30:24 966 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирскому бизнесу дали еще двое суток для проведения вакцинации

 В Житомире на внеочередном заседании городская комиссия по ТЭБ и ЧС решила отсрочить усиленные карантинные ограничения для представителей бизнеса.

Как сообщалось, с 26 октября 100% персонала рынков, магазинов, кафе, гостиниц и салонов красоты должны были иметь сертификаты о вакцинации или негативные тесты. Теперь их наличие будет проверяться с 28 октября.

«Это связано с тем, что прошедшая неделя и выходные показали хорошую тенденцию вакцинации», – говорилось на заседании.

Отмечено, что ни о каком послаблении речь не идет, а лишь о дополнительном времени для получения прививок работниками.
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«За выходные дни показатель вакцинации высок, поэтому решено предоставить еще времени людям пройти вакцинацию. Не ослабить ограничения, а отсрочить до 28 октября», – сказали на заседании.


Представителям органов местного самоуправления разрешено выходить на работу при наличии I или II дозы прививки, наличии ПЦР-теста или выводе о противопоказаниях.

Для лица, имеющего противопоказания к вакцинации или временную отсрочку при наличии медицинского заключения, выданного здравоохранительным учреждением, достаточно предъявить соответствующий документ. Такие изменения внесены в Постановление Кабмина №1236.
 

Ограничения с 28 октября

 

Непродовольственные и продовольственные рынки

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;
  • 1 человек на 10 кв.м;
  • не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
  • допуск посетителей только в защитных средствах.


Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения торговли;
  • 1 человек на 10 кв.м;
  • не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
  • допуск посетителей только в защитных средствах.


Заведения общественного питания

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения общественного питания;
  • не более 50% заполненности площади, из расчета не более 4 человека за столиком и расстоянии 2 метров между столиками;
  • допуск посетителей в заведение и при заказе осуществлять только в защитных средствах;
  • время работы - с 6:00 до 23:00.


Гостиницы и хостелы

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников учреждения;
  • не допускать скопления посетителей.
Тэги: Карантин, бизнес, Житомир, ограничения
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:41:37, Вчера [Материал]

Смысл? Если вон Ляшко сегодня сказал, что на ближайшем заседании (это точно на этой неделе) Государственной комиссии ТЭБ и ЧС наша область будет в красной зоне, то там уже 2 дозы ширки нужно, а не одна, так что бизнес все-равно в жопе будет (и не только бизнес).
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