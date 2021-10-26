Житомирскому бизнесу дали еще двое суток для проведения вакцинации

В Житомире на внеочередном заседании городская комиссия по ТЭБ и ЧС решила отсрочить усиленные карантинные ограничения для представителей бизнеса.
Как сообщалось
, с 26 октября 100% персонала рынков, магазинов, кафе, гостиниц и салонов красоты должны были иметь сертификаты о вакцинации или негативные тесты. Теперь их наличие будет проверяться с 28 октября
.
«Это связано с тем, что прошедшая неделя и выходные показали хорошую тенденцию вакцинации»
, – говорилось на заседании.
Отмечено, что ни о каком послаблении речь не идет, а лишь о дополнительном времени для получения прививок работниками.
«За выходные дни показатель вакцинации высок, поэтому решено предоставить еще времени людям пройти вакцинацию. Не ослабить ограничения, а отсрочить до 28 октября», – сказали на заседании.
Представителям органов местного самоуправления разрешено выходить на работу при наличии I или II дозы прививки, наличии ПЦР-теста или выводе о противопоказаниях.
Для лица, имеющего противопоказания к вакцинации или временную отсрочку при наличии медицинского заключения, выданного здравоохранительным учреждением, достаточно предъявить соответствующий документ. Такие изменения внесены в Постановление Кабмина №1236.
Ограничения с 28 октября
Непродовольственные и продовольственные рынки
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;
- 1 человек на 10 кв.м;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- допуск посетителей только в защитных средствах.
Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения торговли;
- 1 человек на 10 кв.м;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- допуск посетителей только в защитных средствах.
Заведения общественного питания
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения общественного питания;
- не более 50% заполненности площади, из расчета не более 4 человека за столиком и расстоянии 2 метров между столиками;
- допуск посетителей в заведение и при заказе осуществлять только в защитных средствах;
- время работы - с 6:00 до 23:00.
Гостиницы и хостелы
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников учреждения;
- не допускать скопления посетителей.