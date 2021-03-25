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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 25 » 16:48:48

Житомирский бизнес, пострадавший от карантинных ограничений, получит помощь из бюджета города

Вчера, 17:15:48 588 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский бизнес, пострадавший от карантинных ограничений, получит помощь из бюджета города

 Предприниматели Житомира, пострадавшие из-за карантинных ограничений, получат дополнительную компенсацию из местного бюджета. Соответствующее решение приняли 25 марта на заседании городского совета.

«Решение о внесении изменений в Программу социально-экономического и культурного развития территории Житомирской городской территориальной громады за 2021 год принято сегодня во время сессии городского совета. Указанная Программа дополнена следующим пунктом: "поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, которые пострадают в результате карантина в «красной» зоне, на условиях софинансирования с государственным бюджетом"», - информирует Житомирский городской совет.

Профильные исполнительные органы горсовета разработают порядок использования средств, который будет утвержден решением исполнительного комитета городского совета после предварительного согласования с комиссией по вопросам бюджета, экономического развития, коммунальной собственности, предпринимательства, торговли и привлечения инвестиций.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, для предпринимателей, которые находятся в «красной» зоне и не работают, государство предложило 8000 гривен и обратилось к местному самоуправлению с просьбой дополнить эту сумму до средней заработной платы.

По предварительным расчетам департамента бюджета и финансов городского совета, для поддержки житомирских предпринимателей сумма помощи должна составлять около 10 млн грн.
Тэги: Карантин, предприниматели, Житомир, бюджет, бизнес
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:46:16, Вчера [Материал]

шозабред?
нет никакого "бюджета города"
есть житомирцы, которые до сих пор не озаботились обзавестисть пильгою, и которые скидываюцца своими деньгами для того чтобы город функционировал и по возможности становился лучше.
надеюсь после такого даже до самых тупых дойдёт, что их деньги уходят в никуда и им можно найти лучшее применение...
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