Житомирский бизнес, пострадавший от карантинных ограничений, получит помощь из бюджета города

Предприниматели Житомира, пострадавшие из-за карантинных ограничений, получат дополнительную компенсацию из местного бюджета. Соответствующее решение приняли 25 марта на заседании городского совета.
«Решение о внесении изменений в Программу социально-экономического и культурного развития территории Житомирской городской территориальной громады за 2021 год принято сегодня во время сессии городского совета. Указанная Программа дополнена следующим пунктом: "поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, которые пострадают в результате карантина в «красной» зоне, на условиях софинансирования с государственным бюджетом"»
, - информирует Житомирский городской совет
.
Профильные исполнительные органы горсовета разработают порядок использования средств, который будет утвержден решением исполнительного комитета городского совета после предварительного согласования с комиссией по вопросам бюджета, экономического развития, коммунальной собственности, предпринимательства, торговли и привлечения инвестиций.
По словам городского головы Сергея Сухомлина, для предпринимателей, которые находятся в «красной» зоне и не работают, государство предложило 8000 гривен
и обратилось к местному самоуправлению с просьбой дополнить эту сумму до средней заработной платы.
По предварительным расчетам департамента бюджета и финансов городского совета, для поддержки житомирских предпринимателей сумма помощи должна составлять около 10 млн грн.