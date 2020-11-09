«Дайте возможность работать»: в Житомире предприниматели вышли на митинг. ФОТО

9 ноября на площади Королёва в Житомире собралось более сотни предпринимателей с плакатами в защиту малого бизнеса.
Как передает Житомир инфо
, среди требований предпринимателей не закрывать малый бизнес в «красной» зоне; не вводить «карантин выходного дня
» и отменить введение кассовых аппаратов
.
Житомирские предприниматели держат в руках плакаты: «Політичні діячі дайте можливість працювати вночі», «Закриємо бізнес у карантин – закриємо назавжди», «Влада – вбивця малого бізнесу», «Чому супермаркети працюють, а малий бізнес ні», «Дайте можливість працювати»
.
Для привлечения внимания люди на несколько минут перекрыли движение по улицам Большая и Малая Бердичевская, а затем вернулись на площадь Королёва.
К митингующим вышел председатель ОГА Виталий Бунечко.
ФОТО: Житомир инфо