Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 9 » 12:38:07

«Дайте возможность работать»: в Житомире предприниматели вышли на митинг. ФОТО

Сегодня, 13:02:07 1068 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Дайте возможность работать»: в Житомире предприниматели вышли на митинг. ФОТО

 9 ноября на площади Королёва в Житомире собралось более сотни предпринимателей с плакатами в защиту малого бизнеса.

Как передает Житомир инфо, среди требований предпринимателей не закрывать малый бизнес в «красной» зоне; не вводить «карантин выходного дня» и отменить введение кассовых аппаратов.

Житомирские предприниматели держат в руках плакаты: «Політичні діячі дайте можливість працювати вночі», «Закриємо бізнес у карантин – закриємо назавжди», «Влада – вбивця малого бізнесу», «Чому супермаркети працюють, а малий бізнес ні», «Дайте можливість працювати».

Для привлечения внимания люди на несколько минут перекрыли движение по улицам Большая и Малая Бердичевская, а затем вернулись на площадь Королёва.

К митингующим вышел председатель ОГА Виталий Бунечко.











ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Карантин, Житомир, митинг, предприниматели
Комментариев: 6
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:21:41, Сегодня [Материал]

Решили митингами вирус победить? Удачи! )))
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:31:33, Сегодня [Материал]

Решением Верховной Рады принят закон № 540.от 30.03.2020. этот закон даёт право городским властям уменшать налоги. а именно налог на землю, налог на недвижимость. единый налог. и арендную плату за землю до нуля,. вот это городские власти должны сделать. А что предлагает нам Житомирская власть? Ругатся с полицией. нарушать закон и в тоже время требуют выплачивать налоги в казну города. Власть города открыто призывали людей нарушать законы Украины. А должны что сделать? Обнулить налоги. а дальше ехать в Киев и решать в Кабмине вопросы
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:39:46, Сегодня [Материал]

Андрей правильно сегодня сказал если карантинить то всем вместе и " Епицентру", "Сильпо" "Олди" и всевозможным чиновникам.. Если карантин то налоги не берите. Почему Фопы должны кормить всевозможных чиновников. Посидите с народом на карантине в проголодь.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:09:59, Сегодня [Материал]

Чего скулите? Вы ж сами голосовали за такую власть.
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 18:27:08, Сегодня [Материал]

Так. Треба думати мізками, а не шлунком)
viewer
6 Name Surname (viewer)   • 19:05:29, Сегодня [Материал]

А от в цьому самий прикол, по самозанятим (ФОПам) вдарили відразу, як прийшли до влади в 2019.
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