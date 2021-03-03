«Мы хотим работать»: в Житомире ФОПы протестовали против карантина. ФОТО

3 марта около тысячи предпринимателей из Житомира и области собрались на митинг под облгосадминистрацией. Митингующие требовали у местных властей поддержать их требования о пересмотре карантина в области. В частности - позволить принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют непродовольственными товарами.
Как сообщает Житомир Life
, на акции присутствовали предприниматели из Житомира, Чуднова, Бердичева, Андрушевки. Люди держали в руках плакаты «Ми хочемо працювати», «Право на працю», «SaveФОП».
К митингующим вышли заместитель мэра Светлана Ольшанская и заместитель председателя Житомирской ОГА Александр Федько.
«В течение последних трех недель на Житомирщине растет количество больных коронавирусом и летальных исходов, вследствие этого в соответствии с постановлением Кабмина на Житомирщине введены ограничения, которые будут действовать в течение двух недель. Житомирская облгосадминистрация рассмотрит предложение общественности, однако не может игнорировать постановление Кабмина и менять карантин», - сказал Александр Федько.
Митингующие встретили объяснения Федько криками «Ганьба!» и отметили, что с 4 марта вернутся на свои рабочие места.
Напомним, с 3 марта в Житомире и на территории всей области ввели «красную» зону карантина. В «красной» зоне действуют жесткие ограничения
, в частности запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов.
Фото: Суспільне
Фото: Житомир инфо