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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 3 » 13:22:24

«Мы хотим работать»: в Житомире ФОПы протестовали против карантина. ФОТО

Вчера, 13:46:24 1957 20 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мы хотим работать»: в Житомире ФОПы протестовали против карантина. ФОТО

 3 марта около тысячи предпринимателей из Житомира и области собрались на митинг под облгосадминистрацией. Митингующие требовали у местных властей поддержать их требования о пересмотре карантина в области. В частности - позволить принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют непродовольственными товарами.

Как сообщает Житомир Life, на акции присутствовали предприниматели из Житомира, Чуднова, Бердичева, Андрушевки. Люди держали в руках плакаты «Ми хочемо працювати», «Право на працю», «SaveФОП».

К митингующим вышли заместитель мэра Светлана Ольшанская и заместитель председателя Житомирской ОГА Александр Федько.
 

«В течение последних трех недель на Житомирщине растет количество больных коронавирусом и летальных исходов, вследствие этого в соответствии с постановлением Кабмина на Житомирщине введены ограничения, которые будут действовать в течение двух недель. Житомирская облгосадминистрация рассмотрит предложение общественности, однако не может игнорировать постановление Кабмина и менять карантин», - сказал Александр Федько.


Митингующие встретили объяснения Федько криками «Ганьба!» и отметили, что с 4 марта вернутся на свои рабочие места.

Напомним, с 3 марта в Житомире и на территории всей области ввели «красную» зону карантина. В «красной» зоне действуют жесткие ограничения, в частности запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов.







Фото: Суспільне









Фото: Житомир инфо
Тэги: Житомир, предприниматели, ФОП, Карантин, протест
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Комментариев: 18
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:01:57, Вчера [Материал]

А причём тут обласная администрация? Надо посылать в Киев Сухомлина и пускай там решает вопросы.
zt-gregori
3 Григорій (zt-gregori)   • 14:11:22, Вчера [Материал]

якщо в хтось в танку, якраз "администрация", тобто голова ОДА прямий представник державної влади на місці, яка і запровадила карантин. тому не ясно, що тут має вирішувати міський голова.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:17:15, Вчера [Материал]

А городской глава обьязан обеспечить профилактические все необходимые меры для предотвращения распространения вируса в городе. Это Его прямая обьязанасть Он же за это зарплату получает. Машиной пользуется нашей. В кабинете тёплом сидит( отопление. электричество. вода . ремонт и тд. оплачивается за щёт Житомирян. Не справляется и не знает как выполнить свою работу, ТО ПУСТЬ УХОДИТ. В Житомире есть люди которые и знают и могут это сделать на должном уровне.
RaID
14 Сергій (RaID)   • 17:08:04, Вчера [Материал]

Що саме мер не зробив по вашому? Кокнетно, без води як завжди.
ОЧЕНЬ
18 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 01:10:12, Сегодня [Материал]

Я за нашего мера голосовал ! Что за тупые наезды ?
FED8
2 FED8 (FED8)   • 14:02:12, Вчера [Материал]

Они правы . Почему предприятия Кромберг , Мин.ваты и другие работают . Почему СТО работают . Там что соблюдают дистанцию , или инструмент протирают спиртом постоянно . Может там маски меняют каждые три часа как положено. Или носят настоящие с классом защиты а не эту хирургическую . Почему в магазинчик где один продавец и покупатель раз в полчаса заходить нельзя , а в продукты толпой можно . Большой бизнес рулит , кто им запретит .
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:29:21, Вчера [Материал]

Большому бизнесу ( Епицентру) дал дорогу в жизнь Сухомлин . Построились без документов вообще.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:11:30, Вчера [Материал]

Раз вы закрыли малый бизнес. обнуляйте налоги в Житомире. Кто это должен сделать? Житомирский горисполком. Какие налоги: единый налог. налог на землю. налог на недвижимость и аренда комунального имущества. А также горисполком должен уйти за свой счёт. Нечего получать нашу зарплату. Почему? Потому что они в Житомире не обеспечили Эпидембезопасность на протяжении всего карантина с марта 20 года в Житомире худшая обстановка по Украине.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:20:24, Вчера [Материал]

В 2020 году Закон Украины № 540 от 30.03.2020 дал право местным органам сомоуправления снижать ставки местных налогов до 0. Сухомлин этого не сделал. А что он сделал - пораздовал премии (нашими налогами) и весь горисполком улетел на моря загорать, пока люди сражались на тарифном Майдане и продолжали платить ему налоги. За что?????
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:24:08, Вчера [Материал]

Обратите внимание - люди пришли не в мэрию, а сразу в обладминистрацию О чем это говорит? Все давно поняли абсолютную неспособность городской власти решить какую-либо задачу. К ним уже даже не обращаются. И пра вильно!
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:36:08, Вчера [Материал]

А ещё прикол....сессии в Облсовете не будет. Её отменили в связи с короной, а горисполком ничего не отменяет и будут дерибанить наши земли, и имущество. Взялись за Гидропарк на Корбутовке.
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:42:38, Вчера [Материал]

На днях Директора "Житомиртеплокомунэнэрго" Рогожина арестовали за хищения миллионов гривен наших налогов. В Мэрии обыски.
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:54:23, Вчера [Материал]

Водоканал не может обьяснить потери воды в количестве 40 % ( смотри платёжки) . Мы с вами платим за несуществующие потери воды 40 тысяч кубов в сутки.Это не мыслимо! И грабёж. Аудит провести не пускают.
SlavaNibiru
12 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:13:48, Вчера [Материал]

"Ми хочемо працювати"
То переходьте на сучасну модель електронної комерції, в чому проблема? Чи гаманці можна продавати лише офлайн на Сінному, як у середньовіччі?
vovik-zt
16 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:08:56, Вчера [Материал]

Як в середньовіччі той "активист з гаманцями" на Сінному спілкується з покупцями, таке враження що в себе вдома, а не у громадському місці. Просто хам чи п'яний був не знаю, але враження вкрай негативне.
pushistik13
13 Пушистик (pushistik13)   • 15:57:27, Вчера [Материал]

позавчера на Сенном были такие борзые - вот пойдём и всех порвём
сегодня стоят как стадо овец и мычат что-то невразумительное
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