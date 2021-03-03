«Мы хотим работать»: в Житомире ФОПы протестовали против карантина. ФОТО

«В течение последних трех недель на Житомирщине растет количество больных коронавирусом и летальных исходов, вследствие этого в соответствии с постановлением Кабмина на Житомирщине введены ограничения, которые будут действовать в течение двух недель. Житомирская облгосадминистрация рассмотрит предложение общественности, однако не может игнорировать постановление Кабмина и менять карантин», - сказал Александр Федько.