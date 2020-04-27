27 апреля в 10 утра около сотни предпринимателей пришли к зданию Житомирского городского совета. Люди устроили протест, чтобы местные органы власти поддержали бизнес.
Люди держат в руках плакаты: «Откройте рынки», «Наши дети хотят кушать», «Хватит кормить олигархов», передает Житомир инфо
.
Напомним, в Житомире власть не собирается открывать продуктовые рынки на время карантина
, поскольку не может гарантировать контроль за безопасностью продавцов и покупателей.
В тоже время 26 марта исполком принял решение разрешить работу магазинов возле рынков, но при условии, что рынок и конкретный предприниматель берет на себя ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий. Также в городе работает крупный строительный гипермаркет
.
ФОТО: Житомир инфо
«Наши дети хотят кушать»: предприниматели пришли к мэрии и требуют открыть в Житомире рынки. ФОТО
https://www.facebook.com/groups/ukrainebusiness/permalink/1548841938611511/
В кафешках промышленные кондиционеры не стоят, в магазинах может находится тысячи людей одновременно. Это совсем не одно и тоже. Они рассчитаны на работу 24/7/365 и с учётом больных людей, т.к. миллионы людей посещают магазин. В грязных условиях, где множество пыли, грязи, мясо, испорченные продукты, химия, в т.ч. бытовая, различные газы...как дети, ей богу. В магазинах свои кухни, кондиционеры работают на вытяжку...
https://www.facebook.com/100011199335350/videos/1062862744097027/
Именно на рынках основные избиратели зеленой мрази и Сухомлиноподобных.
Страна торгашей и спекулянтов.
https://censor.net.ua/news/3191789/ustanovim_chetkie_pravila_dlya_rynkov_i_davayite_razreshim_otkryt_ih_zelenskiyi
Готовтесь к засранным городам и улицам.
И только в Свиномире и в целом в Украине без стихийного бардака ну просто жить не могут.