Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 27 » 11:14:13

«Наши дети хотят кушать»: предприниматели пришли к мэрии и требуют открыть в Житомире рынки. ФОТО

Вчера, 11:28:13 3258 35 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Наши дети хотят кушать»: предприниматели пришли к мэрии и требуют открыть в Житомире рынки. ФОТО

 27 апреля в 10 утра около сотни предпринимателей пришли к зданию Житомирского городского совета. Люди устроили протест, чтобы местные органы власти поддержали бизнес.

Люди держат в руках плакаты: «Откройте рынки», «Наши дети хотят кушать», «Хватит кормить олигархов», передает Житомир инфо.

Напомним, в Житомире власть не собирается открывать продуктовые рынки на время карантина, поскольку не может гарантировать контроль за безопасностью продавцов и покупателей.

В тоже время 26 марта исполком принял решение разрешить работу магазинов возле рынков, но при условии, что рынок и конкретный предприниматель берет на себя ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий. Также в городе работает крупный строительный гипермаркет.









ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, протест, рынки, предприниматели
Комментариев: 35
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1 Name Surname (viewer)   • 11:35:35, Вчера [Материал]
-7

Правильно протестують підприємці, на ринку краще провітрування ніж в замкненому приміщенні.
starix
4 max starkov (starix)   • 12:19:42, Вчера [Материал]
+4

в крупных магазинах стоят мощные системы кондиционирования, с кучей фильтров. А что стоит у бабок в ларьках? вентилятор циклон-4м?
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 12:27:16, Вчера [Материал]
-5

Яка система кондиціонування в закритому приміщенні може бути краще ніж ларьок на відкритому повітрі.
https://www.facebook.com/groups/ukrainebusiness/permalink/1548841938611511/
starix
11 max starkov (starix)   • 12:40:26, Вчера [Материал]
+1

ларёк это не кабриолет, а закрытая будка со всех сторон. А еще у нас крайне популярная тема в виде "бутиков" - тоже, 4 стены внутри еще четырёх стен -я про рынок на мира, и на сенном. Там как бы открытым воздухом даже не пахнет.
Karab
14 Сергей (Karab)   • 12:52:34, Вчера [Материал]
+5

система кондиционирования как раз и ухудшает возможную ситуацию с вирусом, потому что подхватывает потоки воздуха с вирусом и разносит по всему закрытому помещению.
starix
15 max starkov (starix)   • 13:10:28, Вчера [Материал]
-2

система кондиционирования, это не просто труба и вентилятор, а еще и целая цепочка фильтров.
Karab
17 Сергей (Karab)   • 13:44:52, Вчера [Материал]
+2

https://korrespondent.net/tech/4220106-uchenye-zaiavliauit-chto-kondytsyonery-mohut-rasprostraniat-koronavyrus
starix
18 max starkov (starix)   • 13:48:01, Вчера [Материал]
-3

вот вроде взрослые люди сидят...я вам поражаюсь, как вы с таким интеллектом доживаете до таких возрастов.

В кафешках промышленные кондиционеры не стоят, в магазинах может находится тысячи людей одновременно. Это совсем не одно и тоже. Они рассчитаны на работу 24/7/365 и с учётом больных людей, т.к. миллионы людей посещают магазин. В грязных условиях, где множество пыли, грязи, мясо, испорченные продукты, химия, в т.ч. бытовая, различные газы...как дети, ей богу. В магазинах свои кухни, кондиционеры работают на вытяжку...
Sams2
25 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:54:10, Вчера [Материал]
0

Кондиционеры работают на вытяжку??? Что-то новенькое...
starix
26 max starkov (starix)   • 15:15:56, Вчера [Материал]
-4

то что у вас домашний не умеет в забор воздуха из вне - сугубо ваши финансовые проблемы.
Sams2
29 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:11:34, Вчера [Материал]
+2

Это да. Притока в моём кондиционере нет . Но разницу между притоком и вытяжкой я понимаю. В отличие от Вас.
starix
30 max starkov (starix)   • 17:28:03, Вчера [Материал]
-1

а я понимаю что создавать избыточное давление может выйти иском такого размера, что уши завянут. Физику в школе прогуляли?
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 12:31:37, Вчера [Материал]
-1

До речі, показують що в Польщі ринки відкриті
https://www.facebook.com/100011199335350/videos/1062862744097027/
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:33:03, Вчера [Материал]
+3

РЫНКИ, а не стихийный житомирский бардак и свинарник.
Hoakina
22 Марина (Hoakina)   • 14:23:06, Вчера [Материал]
-2

На 7. У Польщі вже нема карантину
starix
33 max starkov (starix)   • 21:31:46, Вчера [Материал]
-1

опа. ты еще жива? тут помнится уже приходили 6 негров с гробом за тобой)))
melan
31 melan (melan)   • 18:46:39, Вчера [Материал]
-1

Если откроют рынки то до самой задницы этот карантин. Так как никто не будет придерживаться дистационирования и необходимых условий.
Antisvinomir1
32 Johnny (Antisvinomir1)   • 18:51:01, Вчера [Материал]
+1

Откроют! Даже не сомневайся! Еще на этой неделе откроют.

Именно на рынках основные избиратели зеленой мрази и Сухомлиноподобных.

Страна торгашей и спекулянтов.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:43:12, Вчера [Материал]
+5

Насколько чище стал город без торгашеско-спекулянтской мрази. И насколько засранным он снова станет сразу после того, как откроют свинорынки для быдла.
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:06:27, Вчера [Материал]
+6

вот как раз у "предпринимателей" нет типо денег :)
google
19 Гугиль (google)   • 14:04:45, Вчера [Материал]
-1

предприниматель в Украине - нищеброд...уборщица в Польше больше зарабатывает )
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:29:47, Вчера [Материал]
+2

Надо будет завтра снять на видео проспект Мира БЕЗ рынка, а потом со стихийным рынком, для контраста.
leon_ztmr
9 Алексей (leon_ztmr)   • 12:37:42, Вчера [Материал]
+4

Не надо ничего открывать. Лучше вообще закрыть навсегда эти рассадники антисанитарии.
Antisvinomir1
10 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:39:54, Вчера [Материал]
0

Откроют аж бегом. Там основной электорат Сухомлина.
starix
12 max starkov (starix)   • 12:46:52, Вчера [Материал]
0

так геи тоже за сухомлина. Набил уже себе его имя на груди?
Antisvinomir1
13 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:49:30, Вчера [Материал]
+2

Сегодня подобные акции торгашей по всей Украине. Засирателям городов перестало хватать денег.
Antisvinomir1
16 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:21:18, Вчера [Материал]
+1

Спекулянтско-торгашеское отродье добилось результата.

https://censor.net.ua/news/3191789/ustanovim_chetkie_pravila_dlya_rynkov_i_davayite_razreshim_otkryt_ih_zelenskiyi

Готовтесь к засранным городам и улицам.
Antisvinomir1
20 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:11:42, Вчера [Материал]
+4

Заэкранные минусаторы, воть хоть один из вас может четко пояснить, почему весь нормальный мир прекрасно обходится без свинорынков.
И только в Свиномире и в целом в Украине без стихийного бардака ну просто жить не могут.
SlavaNibiru
21 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:16:37, Вчера [Материал]
+4

Справжній бізнес вміє адаптуватися та мігрує на онлайн-платформи. У всьому цивілізованому світі давно 21 століття, а у нас середньовічне антисанітарійне дикунство з засраними базарами.
priatel
23 Андрей (priatel)   • 14:30:23, Вчера [Материал]
+3

Ну так остальные все не хотят кушать, по мнению собравшихся...Все дома сидят.Деньги где брать к Вам на рынок идти?Если снимать карантин,то для всех.
1-10 11-13
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