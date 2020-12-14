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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 14 » 18:03:26

В Житомире под стенами ОГА снова протестовали предприниматели. ФОТО

Вчера, 18:03:26 1291 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире под стенами ОГА снова протестовали предприниматели. ФОТО

 14 декабря в Житомире под стенами облгосадминистрации в очередной раз протестовали предприниматели. Люди против январского локдауна, который должны ввести с 8 по 24 января, и против введения кассовых аппаратов.

Говорить с протестующими выходил председатель облгосадминистрации, информирует "Суспільне".
 

"Считаем, что локдаун сделан искусственно. Если мы закроем еще и малый и средний бизнес, то арендную плату мы все равно вынуждены будем платить в полном объеме. На сегодня не урегулирована плата между арендодателем и предпринимателем. За аренду помещений, которые в коммунальной собственности, на период локдауна не платится, а коммерческая - не подлежит урегулированию. Арендодатель захочет снизит плату, не захочет - не снизит. Власти хотят сделать полную фискализацию, но это не нужно для малого и среднего бизнеса. Каждому покупателю мы даем кассовый чек, а фискализация - это дополнительные расходы", - отмечает частный предприниматель Елена Тычынская.




Представитель ресторанного бизнеса Элеонора Сметанина считает, что локдаун нельзя прогнозировать заранее.
 

"Власть врет: как она может знать, сколько больных будет 8 января? Это что, прогноз ли они дорисуют цифры? Мы не можем идти на локдаун, тем более еще нет обещанной помощи. Мы платим 100% арендной платы, полностью все налоги - за что нам жить? После первого локдауна мы сократили 50% персонала, после карантина выходного дня - еще 30%, после локдауна мы вообще можем не выйти на работу", - уверяет женщина.




Председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко вышел к участникам акции протеста и сказал, что их требования областное руководство передаст в Кабмин.
 

"Ваше законное право требовать то, что вы требуете. Вы уже достигли определенных побед - власть уступает. Мы передадим все ваши требования в Кабмин, но если будет введен локдаун, значит локдаун", - говорит Бунечко.


Спикер Нацполиции области Алла Ващенко сообщила, что по оценкам полиции, акция собрала около 100 человек. За соблюдением порядка следили 25 полицейских. Правонарушений зарегистрировано не было.

ФОТО: Суспільне
Тэги: протест, предприниматели, локдаун, Житомир
Комментариев: 7
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:06:46, Вчера [Материал]
+3

При чем тут ОГА? Едьте, протестуйте под кабмин, который ввел локдаун
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 19:19:49, Вчера [Материал]
+4

опять кугуты с шинами пришли
ax
3 Ax Axovich (ax)   • 20:41:20, Вчера [Материал]
-2

"Власть врет: как она может знать, сколько больных будет 8 января? Это что, прогноз ли они дорисуют цифры?" - ну тут как бы уже опыт есть, без малого год. Точные цифры никто не угадает, но точно можно сказать, что эпидемия сама собой не рассосется. Вот и решили разгрузить больницы. Для полноты картины нужно было бы на этот митинг еще врачей позвать и спросить что они думают
bda
4 ДДД (bda)   • 20:48:59, Вчера [Материал]
+4

Надеюсь, врачи - работают, а не на митинги ходят...
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:18:34, Вчера [Материал]
+1

Цей чувак на останньому фото хай спочатку навчиться спілкуватись з покупцями, бо хамло ще те, ще й на російській! На Сінному гаманці продає (вибачаюсь якщо не він).
TerminatorUA
7 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 22:27:46, Вчера [Материал]
0

"ще й на російській!"

Ооооо, блин, это главное... На каком хочет, на таком и разговаривает.
chlor1
6 alex (chlor1)   • 21:56:32, Вчера [Материал]
+1

(вибачаюсь якщо не він)...
Він.
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