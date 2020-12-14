В Житомире под стенами ОГА снова протестовали предприниматели. ФОТО

"Считаем, что локдаун сделан искусственно. Если мы закроем еще и малый и средний бизнес, то арендную плату мы все равно вынуждены будем платить в полном объеме. На сегодня не урегулирована плата между арендодателем и предпринимателем. За аренду помещений, которые в коммунальной собственности, на период локдауна не платится, а коммерческая - не подлежит урегулированию. Арендодатель захочет снизит плату, не захочет - не снизит. Власти хотят сделать полную фискализацию, но это не нужно для малого и среднего бизнеса. Каждому покупателю мы даем кассовый чек, а фискализация - это дополнительные расходы", - отмечает частный предприниматель Елена Тычынская.

"Власть врет: как она может знать, сколько больных будет 8 января? Это что, прогноз ли они дорисуют цифры? Мы не можем идти на локдаун, тем более еще нет обещанной помощи. Мы платим 100% арендной платы, полностью все налоги - за что нам жить? После первого локдауна мы сократили 50% персонала, после карантина выходного дня - еще 30%, после локдауна мы вообще можем не выйти на работу", - уверяет женщина.

"Ваше законное право требовать то, что вы требуете. Вы уже достигли определенных побед - власть уступает. Мы передадим все ваши требования в Кабмин, но если будет введен локдаун, значит локдаун", - говорит Бунечко.

ФОТО: Суспільне