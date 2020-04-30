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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 30 » 12:44:12

ФОПы устроили автопробег по Житомиру: требуют разрешить работать во время карантина. ФОТО

Сегодня, 12:52:12 1218 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФОПы устроили автопробег по Житомиру: требуют разрешить работать во время карантина. ФОТО

 30 апреля в 11:00 в Житомире 200 предпринимателей малого бизнеса на автомобилях с надписями "Стоп, карантин, для ФЛП" начали автопробег по центральным улицам города.

Они со звуковыми сигналами останавливались возле крупных торговых сетей, передает "Суспільне Житомир".

По словам организатора Сергея Зайцева, акция - всеукраинская. И длится она под лозунгом "Нет, двойным стандартам карантина!".

Так предприниматели хотят привлечь внимание общества к малому бизнесу, который из-за карантина вынужден был прекратить работу.

Напомним, с 1 мая при соблюдении установленных санитарных и противоэпидемических мер в Житомире возобновляют работу парикмахерские, рынки и заведения общественного питания.



ФОТО: Суспільне
Тэги: акция, ФОП, Житомир, Карантин, автопробег
Комментариев: 12
melan
1 melan (melan)   • 12:56:03, Сегодня [Материал]
+5

У них бы ещё спросить, сколько у них работников получают зарплату полностью по белой схеме c уплатой налогов.
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 12:57:45, Сегодня [Материал]
+7

Мотив барыг понятен. Непонятно, чего они 45 дней ждали?
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:03:23, Сегодня [Материал]
0

Сейчас примчатся заэкранные герои Яблочный и Провокатор, и расскажут как ты "не прав" :)
starix
4 max starkov (starix)   • 13:34:36, Сегодня [Материал]
+3

на фото так то машин штук 20, где их там 200?))
zt-gregori
6 Ігор (zt-gregori)   • 15:23:09, Сегодня [Материал]
-4

а подумати, що мова про загальну кількість учасників, а не авто?
starix
7 max starkov (starix)   • 15:45:20, Сегодня [Материал]
0

а подуматы? 2 микроавтобуса по 8 человек, и 18 легковушек по 5 мест. Советую сходить еще раз в школу. Гуманитарии такие гуманитарии. А если еще учесть что микроавтобусы грузовые...
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 15:50:57, Сегодня [Материал]
0

Трус, чего комменты удаляешь?
Antisvinomir1
9 Johnny (Antisvinomir1)   • 15:58:22, Сегодня [Материал]
0

ну ты и я же не Преди, Провокатор, Яблочный и остальные заэкранные герои;) Только им разрешено оскорблять.
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 16:01:03, Сегодня [Материал]
0

Ну если он не совсем конченый и окажется последовательным человеком, он удалит все комменты с оскорблениями. Иначе его тоже буду называть тварь
Antisvinomir1
11 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:03:25, Сегодня [Материал]
0

НЕ удалит. Такова политика сайта.
leon_ztmr
12 Алексей (leon_ztmr)   • 16:12:48, Сегодня [Материал]
0

Ну тут только два варианта. Если удалит, то как говорится, снимаю шляпу, если нет, тогда тварь. Выбор есть всегда.
ПС: Реально молодец, что удалил. Хочется, чтоб и дальше правила и отношение были одинаковы для всех.
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:47:01, Сегодня [Материал]
+7

Сучасний бізнес має вміти адаптуватися, в першу чергу шляхом використання онлайн-платформ для продажу. Або відсталі середньовічні бариги-торгаші еволюціонують та адаптуються, або йдуть за борт прогресу.
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