30 апреля в 11:00 в Житомире 200 предпринимателей малого бизнеса на автомобилях с надписями "Стоп, карантин, для ФЛП" начали автопробег по центральным улицам города.
Они со звуковыми сигналами останавливались возле крупных торговых сетей, передает "Суспільне Житомир
".
По словам организатора Сергея Зайцева, акция - всеукраинская
. И длится она под лозунгом "Нет, двойным стандартам карантина!".
Так предприниматели хотят привлечь внимание общества к малому бизнесу, который из-за карантина вынужден был прекратить работу.
Напомним, с 1 мая при соблюдении установленных санитарных и противоэпидемических мер в Житомире возобновляют работу парикмахерские, рынки и заведения общественного питания
.
ФОТО: Суспільне
ФОПы устроили автопробег по Житомиру: требуют разрешить работать во время карантина. ФОТО
ПС: Реально молодец, что удалил. Хочется, чтоб и дальше правила и отношение были одинаковы для всех.