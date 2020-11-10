Житомирские рестораторы готовят акцию протеста. Что будут требовать от власти?

Завтра, 11 ноября, в Житомире рестораторы устроят акцию протеста под названием "Имею право работать".
Как стало известно "Журналу Житомира
", работники общепита будут выступать против "карантина выходного дня" и временных ограничений в работе.
Также среди требований: мораторий на проверки и возмещение убытков в случае закрытия ресторана или кафе.
Акция протеста состоится в 11:00 на площади Королёва.
Как сообщалось, 9 ноября подобную акцию протеста проводили житомирские предприниматели
.
Ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила кафе и ресторанам Житомира
работать в "красной" зоне карантина.
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