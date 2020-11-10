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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 10 » 15:23:17

Житомирские рестораторы готовят акцию протеста. Что будут требовать от власти?

Сегодня, 15:51:17 615 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские рестораторы готовят акцию протеста. Что будут требовать от власти?

 Завтра, 11 ноября, в Житомире рестораторы устроят акцию протеста под названием "Имею право работать".

Как стало известно "Журналу Житомира", работники общепита будут выступать против "карантина выходного дня" и временных ограничений в работе.

Также среди требований: мораторий на проверки и возмещение убытков в случае закрытия ресторана или кафе.

Акция протеста состоится в 11:00 на площади Королёва.

Как сообщалось, 9 ноября подобную акцию протеста проводили житомирские предприниматели.

Ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила кафе и ресторанам Житомира работать в "красной" зоне карантина.

Тэги: Карантин, рестораторы, протест, Житомир
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:02:58, Сегодня [Материал]

Давно пора говорить с властью на единственном понятном ей языке!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:23:36, Сегодня [Материал]

Сегодня в г. Житомире состоялась сессия. Из-за карантина людей в Мэрию не пустили. Депутаты опять пилили имущество граждан города. Депутаты. а какже карантин? Оказывается вы вне карантина? Зачем вы собирались? по карантину вы вопросы не решали. Зачем мы налогоплательщики должны платить зарплату чиновникам? Которые попрятались в кабинетах и сессионых залах и граждан не принимают. Даже премии себе выписывают карантинные. Мрак. Пора их радикально забрасывать помидорами. авном и яйцами тухлыми. вот как в польше. Армении . Франции. Чиновник это обнаглевшая морда неисправимая.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 18:44:17, Сегодня [Материал]

что значит ""чим годуваты дитей"?
собаку продайте....
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