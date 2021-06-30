Житомирским ФОПам выплатят по 2000 гривен «карантинной» помощи

Житомирским предпринимателям, которые вынужденно не работали в период карантина, выплатят из бюджета более 4 млн грн.
Об этом во время заседания исполкома городского совета сообщила начальник департамента экономического развития Виктория Сычова, передает Вголос.zt
.
«Никаких дополнительных заявлений или других документов предпринимателям подавать не нужно. Все данные мы получили средствами защищенной связи в Житомирской облгосадминистрации. Размер финансовой помощи составляет 2 тыс. грн на одного ФОПа раз в год», - сказала Сычова.
По ее словам, список предпринимателей, которые должны получить средства, уже сформирован и проверен. Общая сумма выплат составит 4 млн 290 тыс. грн. Проект решения по этому поводу уже подготовлен. Его планируют вынести на рассмотрение следующего заседания горисполкома.
Первый заместитель городского головы Светлана Ольшанская добавила, что проще всего и быстрее получить деньги смогут предприниматели, которые имеют счета в «Приватбанке» и «Ощадбанке».
«Самая простая ситуация с «Приватбанком» и «Ощадбанком». Потому что там автоматически средства разнесутся по 2 тыс. каждому. Что касается других банков, то там придется вбивать эти суммы вручную», - отметила Ольшанская.
Напомним, весной по 8 тыс. грн
выплачивали ФОПам и работникам предприятий, которые пострадали из-за карантинных ограничений.