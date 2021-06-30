Житомирским ФОПам выплатят по 2000 гривен «карантинной» помощи

«Никаких дополнительных заявлений или других документов предпринимателям подавать не нужно. Все данные мы получили средствами защищенной связи в Житомирской облгосадминистрации. Размер финансовой помощи составляет 2 тыс. грн на одного ФОПа раз в год», - сказала Сычова.