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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июнь » 30 » 10:56:25

Житомирским ФОПам выплатят по 2000 гривен «карантинной» помощи

Сегодня, 10:56:25 165 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирским ФОПам выплатят по 2000 гривен «карантинной» помощи

 Житомирским предпринимателям, которые вынужденно не работали в период карантина, выплатят из бюджета более 4 млн грн.

Об этом во время заседания исполкома городского совета сообщила начальник департамента экономического развития Виктория Сычова, передает Вголос.zt.
 

«Никаких дополнительных заявлений или других документов предпринимателям подавать не нужно. Все данные мы получили средствами защищенной связи в Житомирской облгосадминистрации. Размер финансовой помощи составляет 2 тыс. грн на одного ФОПа раз в год», - сказала Сычова.


По ее словам, список предпринимателей, которые должны получить средства, уже сформирован и проверен. Общая сумма выплат составит 4 млн 290 тыс. грн. Проект решения по этому поводу уже подготовлен. Его планируют вынести на рассмотрение следующего заседания горисполкома.

Первый заместитель городского головы Светлана Ольшанская добавила, что проще всего и быстрее получить деньги смогут предприниматели, которые имеют счета в «Приватбанке» и «Ощадбанке».
 

«Самая простая ситуация с «Приватбанком» и «Ощадбанком». Потому что там автоматически средства разнесутся по 2 тыс. каждому. Что касается других банков, то там придется вбивать эти суммы вручную», - отметила Ольшанская.


Напомним, весной по 8 тыс. грн выплачивали ФОПам и работникам предприятий, которые пострадали из-за карантинных ограничений.
Тэги: Житомир, предприниматели, ФОП, бюджет, помощь
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