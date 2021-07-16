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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 16 » 10:57:48

Житомирским ФОПам уже выплатили из бюджета громады 3,5 млн грн помощи

Сегодня, 10:57:48 244 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирским ФОПам уже выплатили из бюджета громады 3,5 млн грн помощи

 1795 ФОПа уже получили "карантинную" помощь из бюджета громады. Размер помощи - 2 тыс. грн, выплата осуществляется единовременно.

Как пояснили "Журналу Житомира" в горсовете, средства поступили предпринимателям, у которых счета открыты в ПриватБанке.

Сегодня, 16 июля, финансовая поддержка поступит еще 113 ФОПам на сумму 226 тыс. грн на карточки Ощадбанка.

Завершить работы по выплате планируют в течение 10 рабочих дней. За этот период средства на сумму 494 тыс. грн поступят еще 247 ФОПам, у которых счета открыты в других банках.

Общее количество предпринимателей, которые получат помощь, - 2155. Сумма выплат - 4 млн 310 тыс. грн.

Напомним, весной по 8 тыс. грн выплачивали ФОПам и работникам предприятий, которые пострадали из-за карантинных ограничений.
Тэги: ФОП, Житомир, бюджет, помощь
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