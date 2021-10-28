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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 28 » 08:38:10

В Житомире начал действовать усиленный карантин для представителей бизнеса: какие ограничения

Сегодня, 08:38:10 1360 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начал действовать усиленный карантин для представителей бизнеса: какие ограничения

 В Житомире с 28 октября вступили в силу усиленные карантинные ограничения для представителей бизнеса. Соответствующее решение было принято городской комиссией по ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, теперь рынки, ТРЦ, магазины, кафе, отели и салоны красоты смогут работать только при наличии у 100% персонала сертификатов о вакцинации или негативных тестов.
 

Ограничения с 28 октября

 

Непродовольственные и продовольственные рынки

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;
  • 1 человек на 10 кв.м;
  • не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
  • допуск посетителей только в защитных средствах.


Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения торговли;
  • 1 человек на 10 кв.м;
  • не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
  • допуск посетителей только в защитных средствах.


Заведения общественного питания

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения общественного питания;
  • не более 50% заполненности площади, из расчета не более 4 человека за столиком и расстоянии 2 метров между столиками;
  • допуск посетителей в заведение и при заказе осуществлять только в защитных средствах;
  • время работы - с 6:00 до 23:00.


Гостиницы и хостелы

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников учреждения;
  • не допускать скопления посетителей.

Напомним, с 30 октября Житомир и область перейдут в "красную" зону карантина. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятия) вакцинированы.
Тэги: бизнес, Житомир, Карантин, ограничения
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:03:09, Сегодня [Материал]

Зачем это было вводить сегодня, если через 2 дня все-равно будет красная зона официально? Дали бы еще 2 дня бизнесу нормально поработать.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 15:00:20, Сегодня [Материал]

В больницах практически нету мест. Давно нужно было запреты делать
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