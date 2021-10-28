В Житомире начал действовать усиленный карантин для представителей бизнеса: какие ограничения

В Житомире с 28 октября вступили в силу усиленные карантинные ограничения для представителей бизнеса. Соответствующее решение было принято городской комиссией по ТЭБ и ЧС
.
Как сообщалось, теперь рынки, ТРЦ, магазины, кафе, отели и салоны красоты смогут работать только при наличии у 100% персонала сертификатов о вакцинации или негативных тестов.
Ограничения с 28 октября
Непродовольственные и продовольственные рынки
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;
- 1 человек на 10 кв.м;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- допуск посетителей только в защитных средствах.
Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения торговли;
- 1 человек на 10 кв.м;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- допуск посетителей только в защитных средствах.
Заведения общественного питания
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения общественного питания;
- не более 50% заполненности площади, из расчета не более 4 человека за столиком и расстоянии 2 метров между столиками;
- допуск посетителей в заведение и при заказе осуществлять только в защитных средствах;
- время работы - с 6:00 до 23:00.
Гостиницы и хостелы
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников учреждения;
- не допускать скопления посетителей.
Напомним, с 30 октября Житомир и область перейдут в "красную" зону карантина
. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятия) вакцинированы.