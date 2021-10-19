Житомир на пороге «красной» зоны: как будут работать рынки, ТРЦ, магазины и парикмахерские

«В красном уровне эпидемической опасности будут работать садики, начальное звено школы и при наличии 100% вакцинации педагогических работников, школы. Работа представителей бизнеса будет зависеть от них: все должны быть вакцинированы. Новая волна ковида, говорят врачи, гораздо сложнее, чем прошлая. Кислорода требует больше людей, внезапно наступает тяжелая стадия течения болезни. Для удобства мы готовы ехать на места и вакцинировать работников. Жизнь людей - самое дорогое. Должны быть сознательными», - отмечает мэр Сергей Сухомлин.





По всем показателям Житомир движется к «красной» зоне. Об этом шла речь сегодня, 19 октября, на расширенной городской комиссии по ТЭБ и ЧС , где представители бизнеса и коммунальных предприятий обсудили с руководством города работу в условиях «красной» зоны.Как только в Житомире начнет действовать красный уровень эпидемической опасности, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Что изменится

из расчета 1 человек на 10 кв. м, не более 50% заполненности площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа (действующий на момент выхода на работу), для 100% работников;

допуск посетителей и пребывание на рынке или в заведении осуществлять только в респираторе или защитной маске;

руководители несут ответственность за соблюдение масочного режима, количества посетителей и вакцинации работников.

Непродовольственные и продовольственные рынки, торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты, учреждения сферы услуг (парикмахерские и салоны красоты)Гостиницы и хостелы будут работать исключительно при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа (действующий на момент выхода на работу), для 100% работников заведения.Работу заведений общественного питания в пределах территориальной громады будет определена с 06:00 до 23.00.Ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, зеленых COVID-сертификатов.В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.