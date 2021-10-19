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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 19 » 15:05:14

Житомир на пороге «красной» зоны: как будут работать рынки, ТРЦ, магазины и парикмахерские

Сегодня, 15:05:54 1308 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир на пороге «красной» зоны: как будут работать рынки, ТРЦ, магазины и парикмахерские

 По всем показателям Житомир движется к «красной» зоне. Об этом шла речь сегодня, 19 октября, на расширенной городской комиссии по ТЭБ и ЧС, где представители бизнеса и коммунальных предприятий обсудили с руководством города работу в условиях «красной» зоны.
 

«В красном уровне эпидемической опасности будут работать садики, начальное звено школы и при наличии 100% вакцинации педагогических работников, школы. Работа представителей бизнеса будет зависеть от них: все должны быть вакцинированы. Новая волна ковида, говорят врачи, гораздо сложнее, чем прошлая. Кислорода требует больше людей, внезапно наступает тяжелая стадия течения болезни. Для удобства мы готовы ехать на места и вакцинировать работников. Жизнь людей - самое дорогое. Должны быть сознательными», - отмечает мэр Сергей Сухомлин.

 
Как только в Житомире начнет действовать красный уровень эпидемической опасности, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

 

Что изменится


Непродовольственные и продовольственные рынки, торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты, учреждения сферы услуг (парикмахерские и салоны красоты) будут работать исключительно при соблюдении следующих условий:
 
  • из расчета 1 человек на 10 кв. м, не более 50% заполненности площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
  • только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа (действующий на момент выхода на работу), для 100% работников;
  • допуск посетителей и пребывание на рынке или в заведении осуществлять только в респираторе или защитной маске;
  • руководители несут ответственность за соблюдение масочного режима, количества посетителей и вакцинации работников.

Гостиницы и хостелы будут работать исключительно при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа (действующий на момент выхода на работу), для 100% работников заведения.

Работу заведений общественного питания в пределах территориальной громады будет определена с 06:00 до 23.00.

Ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, зеленых COVID-сертификатов.

В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Тэги: вакцинация, Житомир, Карантин, ограничения
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 18:12:05, Сегодня [Материал]

.....при наличии 100% вакцинации педагогических работников....

И что это дает если вакцинированные все равно болеют и при этом являются разносчиками вируса??? Единственное что дает вакцина то что может быть не будет тяжелой формы течения болезни. Хотя уже известно много случаев что умирали вакцинированные. Например бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Хотя он прошел полный курс вакцинации, его это не спасло. Уверен что гамно ему не кололи. А вот то что колют у нас вызывает много вопросов.
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