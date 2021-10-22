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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 22 » 08:45:18

С 26 октября в Житомире усиливают карантин: новые ограничения для бизнеса

Сегодня, 08:45:20 1468 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 26 октября в Житомире усиливают карантин: новые ограничения для бизнеса

 В Житомире 100% персонала рынков, магазинов, кафе, гостиниц и салонов красоты обязаны иметь сертификаты о вакцинации или негативные тесты. Усиленные карантинные ограничения для представителей бизнеса начнут действовать с 26 октября. Об этом сообщил Житомирский городской совет.

"Ранее отмечалось, что сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты у 100% персонала должны быть уже с 23 октября. Дополнительное время дали людям, чтобы они имели возможность пройти вакцинацию", - сообщили в мэрии.

Мэр говорит: останавливать бизнес и работу рынков никто не хочет. В выходные начнут действовать еще и дополнительные центры вакцинации.
 

"На сегодня мы пока еще не в "красной" зоне, и прогнозируем, что попасть туда Житомир может в воскресенье, 24 октября, или понедельник, 25 октября", - отметил городской голова.


Ограничения с 26 октября

 

Непродовольственные и продовольственные рынки

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;
  • 1 человек на 10 кв.м;
  • не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
  • допуск посетителей только в защитных средствах.


Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения торговли;
  • 1 человек на 10 кв.м;
  • не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
  • допуск посетителей только в защитных средствах.


Заведения общественного питания

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения общественного питания;
  • не более 50% заполненности площади, из расчета не более 4 человека за столиком и расстоянии 2 метров между столиками;
  • допуск посетителей в заведение и при заказе осуществлять только в защитных средствах;
  • время работы - с 6:00 до 23:00.


Гостиницы и хостелы

 
  • наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников учреждения;
  • не допускать скопления посетителей.
Тэги: ограничения, Карантин, Житомир
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 12:16:45, Сегодня [Материал]

.... Дополнительное время дали людям, чтобы они имели возможность пройти вакцинацию"...

не реально всем пройти вакцинацию к сроку.
google
2 Гугиль (google)   • 13:08:59, Сегодня [Материал]

а сколько действует тест?
Diva
3 Diva (Diva)   • 13:16:08, Сегодня [Материал]

"эспресс-тест" - это пять!)
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