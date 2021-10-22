С 26 октября в Житомире усиливают карантин: новые ограничения для бизнеса

В Житомире 100% персонала рынков, магазинов, кафе, гостиниц и салонов красоты обязаны иметь сертификаты о вакцинации или негативные тесты. Усиленные карантинные ограничения для представителей бизнеса начнут действовать с 26 октября. Об этом сообщил Житомирский городской совет
.
"Ранее отмечалось, что сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты у 100% персонала должны быть уже с 23 октября. Дополнительное время дали людям, чтобы они имели возможность пройти вакцинацию"
, - сообщили в мэрии.
Мэр говорит: останавливать бизнес и работу рынков никто не хочет. В выходные начнут действовать еще и дополнительные центры вакцинации.
"На сегодня мы пока еще не в "красной" зоне, и прогнозируем, что попасть туда Житомир может в воскресенье, 24 октября, или понедельник, 25 октября", - отметил городской голова.
Непродовольственные и продовольственные рынки
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;
- 1 человек на 10 кв.м;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- допуск посетителей только в защитных средствах.
Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения торговли;
- 1 человек на 10 кв.м;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- допуск посетителей только в защитных средствах.
Заведения общественного питания
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников заведения общественного питания;
- не более 50% заполненности площади, из расчета не более 4 человека за столиком и расстоянии 2 метров между столиками;
- допуск посетителей в заведение и при заказе осуществлять только в защитных средствах;
- время работы - с 6:00 до 23:00.
Гостиницы и хостелы
- наличие сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, для 100% работников учреждения;
- не допускать скопления посетителей.