Лишь в одном учебном заведении Житомира все работники сделали прививки против коронавируса

В Житомире единственным учебным заведением, все сотрудники которого прошли вакцинацию, является лицей №1. Поэтому заведение сможет полноценно работать даже после перехода области в "красную" зону.
Об этом 19 во время заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщила
заместитель городского головы Мария Мисюрова.
"На сегодняшний момент в Житомире есть одно учебное заведение, которое имеет 100-процентную вакцинацию. Я уверена, что оно будет работать, даже если будет красная зона. Это наш городской лицей №1. Это пример того, что можно сделать нормальные вещи, которых не только власть требует, но и сама жизнь", - отметила Мисюрова.
В случае перехода региона в "красную" карантинную зону будут работать без ограничений детские сады, 1-4 классы школ и другие учебные заведения, которые имеют 100% вакцинированных работников.
Напомним, на время каникул на базе спортивного зала школы №6 (площадь Короленко, 7) снова будет работать пункт вакцинации
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