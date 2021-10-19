Лишь в одном учебном заведении Житомира все работники сделали прививки против коронавируса

"На сегодняшний момент в Житомире есть одно учебное заведение, которое имеет 100-процентную вакцинацию. Я уверена, что оно будет работать, даже если будет красная зона. Это наш городской лицей №1. Это пример того, что можно сделать нормальные вещи, которых не только власть требует, но и сама жизнь", - отметила Мисюрова.