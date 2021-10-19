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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 19 » 17:33:14

Лишь в одном учебном заведении Житомира все работники сделали прививки против коронавируса

Сегодня, 17:33:14 658 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лишь в одном учебном заведении Житомира все работники сделали прививки против коронавируса

 В Житомире единственным учебным заведением, все сотрудники которого прошли вакцинацию, является лицей №1. Поэтому заведение сможет полноценно работать даже после перехода области в "красную" зону.

Об этом 19 во время заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
 

"На сегодняшний момент в Житомире есть одно учебное заведение, которое имеет 100-процентную вакцинацию. Я уверена, что оно будет работать, даже если будет красная зона. Это наш городской лицей №1. Это пример того, что можно сделать нормальные вещи, которых не только власть требует, но и сама жизнь", - отметила Мисюрова.


В случае перехода региона в "красную" карантинную зону будут работать без ограничений детские сады, 1-4 классы школ и другие учебные заведения, которые имеют 100% вакцинированных работников.

Напомним, на время каникул на базе спортивного зала школы №6 (площадь Короленко, 7) снова будет работать пункт вакцинации.
Тэги: Житомир, Карантин, вакцинация, Учебные заведения
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:55:07, Сегодня [Материал]

А Горисполком Житомира сделал прививку?
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