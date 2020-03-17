Власти Житомира призывают Президента и Правительство в условиях карантина поддержать бизнес

«Ми, депутати Житомирської міської ради підтримуємо запроваджені на державному рівні заходи щодо недопущення поширення короновірусної інфекцїї COVID-19 та на період дії обмежувальних заходів вважаємо за необхідне:



- запровадити «податкові канікули», подовжити терміни для сплати податків та відтермінувати зобов'язання щодо подання податкових декларацій для платників податків.



- ввести мораторій на перевірки суб’єктів господарювання;



- ввести тимчасові пільги для компаній, що зіткнулися зі скороченням прибутку внаслідок прийнятих Урядом заходів щодо боротьби з пандемією: частково компенсувати збитки, відшкодувати відсоткові платежі по кредитах.



- скасувати ЄСВ і ПДФО для суб’єктів господарювання, які не скорочують персонал в умовах спаду ділової активності і простою виробництва», - говорится в обращении.