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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 17 » 11:45:17

Власти Житомира призывают Президента и Правительство в условиях карантина поддержать бизнес

Вчера, 12:04:17 1350 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власти Житомира призывают Президента и Правительство в условиях карантина поддержать бизнес

 Сегодня, 17 марта, в Житомире проходит закрытая внеочередная сессия городского совета. Во время заседания депутаты приняли обращение в Офису Президента Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины относительно принятия мер для поддержки малого и среднего бизнеса.

Так, депутаты предлагают ввести «налоговые каникулы», мораторий на проверки, отменить ЕСВ и НДФЛ.
 

«Ми, депутати Житомирської міської ради підтримуємо запроваджені на державному рівні заходи щодо недопущення поширення короновірусної інфекцїї COVID-19 та на період дії обмежувальних заходів вважаємо за необхідне:  

- запровадити «податкові канікули», подовжити терміни для сплати податків та  відтермінувати зобов'язання щодо подання податкових декларацій для платників податків.

- ввести мораторій на перевірки суб’єктів господарювання;

- ввести тимчасові пільги для компаній, що зіткнулися зі скороченням прибутку внаслідок прийнятих Урядом заходів щодо боротьби з пандемією: частково компенсувати збитки, відшкодувати відсоткові платежі по кредитах.

- скасувати ЄСВ і ПДФО для суб’єктів господарювання, які не скорочують персонал в умовах спаду ділової активності і простою виробництва», - говорится в обращении.


В целом, депутаты городского совета за обращение проголосовали, но с рекомендациями доработки данного документа.

Напомним, в Житомире усиливается карантин: 17 марта, закрывают заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.

Тэги: городской совет, Житомир, Карантин, бизнес
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1 Name Surname (viewer)   • 13:39:23, Вчера [Материал]
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Поки прийняли таке
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