Сегодня, 17 марта, в Житомире проходит закрытая внеочередная сессия городского совета. Во время заседания депутаты приняли обращение в Офису Президента Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины относительно принятия мер для поддержки малого и среднего бизнеса.
Так, депутаты предлагают ввести «налоговые каникулы», мораторий на проверки, отменить ЕСВ и НДФЛ.
«Ми, депутати Житомирської міської ради підтримуємо запроваджені на державному рівні заходи щодо недопущення поширення короновірусної інфекцїї COVID-19 та на період дії обмежувальних заходів вважаємо за необхідне:
- запровадити «податкові канікули», подовжити терміни для сплати податків та відтермінувати зобов'язання щодо подання податкових декларацій для платників податків.
- ввести мораторій на перевірки суб’єктів господарювання;
- ввести тимчасові пільги для компаній, що зіткнулися зі скороченням прибутку внаслідок прийнятих Урядом заходів щодо боротьби з пандемією: частково компенсувати збитки, відшкодувати відсоткові платежі по кредитах.
- скасувати ЄСВ і ПДФО для суб’єктів господарювання, які не скорочують персонал в умовах спаду ділової активності і простою виробництва», - говорится в обращении.
В целом, депутаты городского совета за обращение проголосовали, но с рекомендациями доработки данного документа.
Напомним, в Житомире усиливается карантин
: 17 марта, закрывают заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.
Власти Житомира призывают Президента и Правительство в условиях карантина поддержать бизнес
https://www.facebook.com/groups/zadelo2014/permalink/1499599103550015/