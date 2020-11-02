Сухомлин на пресс-конференции сообщил, где появятся новые койки для больных COVID-19

"В Житомире сегодняшнего дня "красная" карантинная зона. Но, несмотря на решение Кабмина о полном закрытии школ, садиков, магазинов и рынков - не можем себе этого позволить. Сегодня было совещание с житомирскими предпринимателями. Люди не готовы останавливать работу, ведь это люди и их рабочие места. Все это обсудим с Министром здравоохранения и главным санитарным врачом", - отметил мэр города.