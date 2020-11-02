Сухомлин на пресс-конференции сообщил, где появятся новые койки для больных COVID-19

Со 2-го ноября Житомир в "красной" зоне карантина. Несмотря на решение Кабмина, в городе работают общественный транспорт, кафе, детсады и частично школы.
Город не может себе позволить полный локдаун и закрытие заведений. Об этом 2 ноября во время пресс-конференции сообщил Сергей Сухомлин.
"В Житомире сегодняшнего дня "красная" карантинная зона. Но, несмотря на решение Кабмина о полном закрытии школ, садиков, магазинов и рынков - не можем себе этого позволить. Сегодня было совещание с житомирскими предпринимателями. Люди не готовы останавливать работу, ведь это люди и их рабочие места. Все это обсудим с Министром здравоохранения и главным санитарным врачом", - отметил мэр города.
Городской голова также коснулся темы заполненности городских больниц. В частности, по 80 новых мест появится в детской и второй городской больнице.
"Мы увеличиваем количество койкомест (25 в Больнице №1; +80 мест перепрофилируем в детской городской больнице). Областная комиссия приняла решение закрыть Больницу №2 только под больных коронавирусом. Мы об этом уже общались с руководством области, больницу закрывать будем. Добавляем еще 80 койкомест", - сообщил Сухомлин.
Тех пациентов, кто уже прошел кризисный период COVID-19 и ждет заключительное тестирование - планируют переводить в другие помещения. Таким образом, освобождая места для острых больных.
В случае необходимости - планируется развертывание дополнительных мобильных госпиталей в помещении благотворительного фонда "Каритас-Житомир" (село Заречаны) и санатория "Дениши".
Контролировать карантинные ограничения
в Житомире будут специальные мобильные группы. 6 уже действует, всего планируется 20 групп.
Да, разумеется, это повидло. И не надо корчить такие рожи, вы же не москали какие-нибудь. Оно, конечно, пахнет не шибко, и мухи над ним роятся... Но зато посмотрите, какое густое! Аж ложка стоит! Короче - налетайте!