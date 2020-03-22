Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 23.03.2020    07:29:51
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 22 » 13:20:09

«Не верьте мэру, он врет!» Мужчина с коронавирусом обратился к жителям Житомира. ВИДЕО

Вчера, 13:22:09 23584 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Не верьте мэру, он врет!» Мужчина с коронавирусом обратился к жителям Житомира. ВИДЕО

 Первый житель Житомира Вадим К., у которого обнаружили коронавирус, заявил, что сообщения о том, что он возил туристов в Австрию, являются клеветой. Об этом он рассказал в Facebook.

"С 7-го по 14 марта я, мой товарищ и его 11-летний сын находились в Австрии на курорте Санкт-Антон. 14 марта мы вернулись самолетом авиакомпании Wizz Air рейсом Мемминген – Киев. Никакой группы, друзей, никаких туристов я не возил. Это была частная поездка и нас было из Житомира только трое...14 марта ночью, в 23.30, мы приземлились в Жулянах, на выходе из самолета тепловизором проверяли температуру, она у меня была нормальная, прошли паспортный контроль, получили багаж", – отметил мужчина.

По его словам, решение о самоизоляции он принял еще за три дня до возвращения и до того, как узнал о своем диагнозе. Он отметил, что по приезду домой он уехал в свой загородный дом.

18 марта он почувствовал недомогание, у него повысилась температура, мужчина вызвал врача. Он добавил, что информация о его положительном тесте на коронавирус сперва появилась в СМИ, а потом ему позвонили и подтвердили диагноз.

"Я тут же сел и написал очерк на сайт "Житомир инфо", позвонил журналистам, и эту информацию можно прочитать и сейчас в открытом доступе. Этот пост я снабдил реальными фотографиями инфекционного отделения больницы, за которые тут же была развернута фейковая кампания лжи против меня. Меня пытаются сделать изгоем, врагом всех житомирян... Никакой группы, это фейк, не верьте мэру, он врет. Он набирает политические очки и мстит мне за правду", – отметил заболевший.

 
Тэги: Житомир, Сухомлин, коронавирус
Комментариев: 18
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 13:32:12, Вчера [Материал]
-1

Видео на ЖЖ не работает. На ютубе норм.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 13:33:42, Вчера [Материал]
+7

Саме тому всі соц. мережи і сайт було підчищено? Все сходиться. Вообщем відповідні органи розберуться самі без екс політологів, а нинішніх вірусологів і епідеміологів.
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:44:22, Вчера [Материал]
+1

норм он денег заплатил, за свой счет тест + пожертвование 250 грн.... думали тест будет "отрицательный" а тут те на... еще и всем рассказал :)
crow
4 Koss (crow)   • 14:06:30, Вчера [Материал]
+2

Чувак уже спалился https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/posts/2759712620818870?comment_id=2760692270720905&reply_comment_id=2761930203930445
Admiral8
12 Papa (Admiral8)   • 18:55:06, Вчера [Материал]
0

там написано что группа не набралась и он поехал с сыном и знакомым
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:21:56, Вчера [Материал]
+3

На сайте горнолыжного клуба Каски еще в ноябре 2019 года была реклама тура именно в эти сроки и именно на этот горнолыжный курорт. :)
Но сайт "странным образом" закрыт.
Гражданин
6 Гражданин (Гражданин)   • 14:30:43, Вчера [Материал]
0

Cовпадение
Antisvinomir1
7 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:32:29, Вчера [Материал]
-1

Не думаю :)))))
Crespito
8 Hernan (Crespito)   • 15:10:59, Вчера [Материал]
+5

Этот еще и соц. сети почистил все
Admiral8
13 Papa (Admiral8)   • 18:55:56, Вчера [Материал]
0

там написано что группа не набралась и он поехал с сыном и знакомым
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 16:41:23, Вчера [Материал]
+1

пока это враньё одного рагуля против вранья другого
пробейте виззовских паксов на рейсе туда и обратно
совпадение даст группу
или не даст.....

но это никому не нужно, Украина - всем насрать
viking62
10 viking (viking62)   • 17:16:29, Вчера [Материал]
+2

Согласен с Пушистик...но это ответный ход мэра! Только он должен показать эту группу на борту
bobrikov
11 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:45:40, Вчера [Материал]
0

а чего Кромберг работает ?) вот в чем вопрос, вроде как карантин.... там 3 тыс. человек работают отовсюду (жит.область)
sp19636462
14 Алєґ (sp19636462)   • 18:59:03, Вчера [Материал]
0

і тута цього піарять!!!патєрпєвсій ат сєрьожі сухамлінскаґа!!!
Antisvinomir1
15 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:07:30, Вчера [Материал]
0

Сайк Касок снова работает.

https://www.kaski.club/st-anton-2020/

Неужели так сложно проверить тех, кто летел указанными на сайте рейсами в Мемминген и обратно в эти дни?? И будет вам сразу полная картинка. Ну там же работы на 30 минут, и сразу станет понятно, КТО врет.
1-10 11-13
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus