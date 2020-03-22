Первый житель Житомира Вадим К., у которого обнаружили коронавирус, заявил, что сообщения о том, что он возил туристов в Австрию, являются клеветой. Об этом он рассказал в Facebook.
"С 7-го по 14 марта я, мой товарищ и его 11-летний сын находились в Австрии на курорте Санкт-Антон. 14 марта мы вернулись самолетом авиакомпании Wizz Air рейсом Мемминген – Киев. Никакой группы, друзей, никаких туристов я не возил. Это была частная поездка и нас было из Житомира только трое...14 марта ночью, в 23.30, мы приземлились в Жулянах, на выходе из самолета тепловизором проверяли температуру, она у меня была нормальная, прошли паспортный контроль, получили багаж", – отметил мужчина.
По его словам, решение о самоизоляции он принял еще за три дня до возвращения и до того, как узнал о своем диагнозе. Он отметил, что по приезду домой он уехал в свой загородный дом.
18 марта он почувствовал недомогание, у него повысилась температура, мужчина вызвал врача. Он добавил, что информация о его положительном тесте на коронавирус сперва появилась в СМИ, а потом ему позвонили и подтвердили диагноз.
"Я тут же сел и написал очерк на сайт "Житомир инфо", позвонил журналистам, и эту информацию можно прочитать и сейчас в открытом доступе. Этот пост я снабдил реальными фотографиями инфекционного отделения больницы, за которые тут же была развернута фейковая кампания лжи против меня. Меня пытаются сделать изгоем, врагом всех житомирян... Никакой группы, это фейк, не верьте мэру, он врет. Он набирает политические очки и мстит мне за правду", – отметил заболевший.
«Не верьте мэру, он врет!» Мужчина с коронавирусом обратился к жителям Житомира. ВИДЕО
Но сайт "странным образом" закрыт.
пробейте виззовских паксов на рейсе туда и обратно
совпадение даст группу
или не даст.....
но это никому не нужно, Украина - всем насрать
https://www.kaski.club/st-anton-2020/
Неужели так сложно проверить тех, кто летел указанными на сайте рейсами в Мемминген и обратно в эти дни?? И будет вам сразу полная картинка. Ну там же работы на 30 минут, и сразу станет понятно, КТО врет.