Житомир уже прошел пик третьей волны COVID-19, – Сухомлин

«Если посчитать количество людей, которые в день болеют COVID-19 в Житомире, то пик был, когда мы получали подтвержденными ПЦР-тестами 360-400 больных. Мы понимаем, что далеко не все люди, которые болеют, прошли ПЦР-тесты, больных гораздо больше. Мы говорим только об официальных цифрах. Последние дни идет 120-140 новых больных (в сутки - ред.). Думаю, что Житомир уже прошел пик третьей волны COVID-19, поэтому понемногу ситуация должна улучшаться», - отметил Сухомлин.