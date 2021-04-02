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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 2 » 17:06:06

Житомир уже прошел пик третьей волны COVID-19, – Сухомлин

Сегодня, 17:19:06 381 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир уже прошел пик третьей волны COVID-19, – Сухомлин

 Житомирский городской голова Сергей Сухомлин считает, что город уже прошел пик третьей волны пандемии коронавируса. В последние дни существенно уменьшилось количество новых больных.

Об этом мэр заявил в эфире телеканала СК1, передает Укринформ.
 

«Если посчитать количество людей, которые в день болеют COVID-19 в Житомире, то пик был, когда мы получали подтвержденными ПЦР-тестами 360-400 больных. Мы понимаем, что далеко не все люди, которые болеют, прошли ПЦР-тесты, больных гораздо больше. Мы говорим только об официальных цифрах. Последние дни идет 120-140 новых больных (в сутки - ред.). Думаю, что Житомир уже прошел пик третьей волны COVID-19, поэтому понемногу ситуация должна улучшаться», - отметил Сухомлин.


По его словам, в городской больнице №1 загруженность коек ставляет более 90%, а в больнице №2 - 70%. В городе всегда есть 70-80 свободных коек. Кроме того, в резерве для приема больных с коронавирусом еще есть отдельное отделение городской детской больницы, но необходимости для его открытия пока нет. Введение дополнительных ограничительных мер в Житомире, добавил мэр, сейчас не целесообразно.

В Житомире за минувшие сутки подтверждено 179 случаев коронавируса. По состоянию на 2 апреля в городе 6221 ковид-больной.

Напомним, в Житомире возобновляется очное обучение для начальной школы. С 5 апреля ученики 1-4 классов снова сядут за школьные парты.
Тэги: Житомир, коронавирус, Сухомлин
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