Житомир уже прошел пик третьей волны COVID-19, – Сухомлин

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин считает, что город уже прошел пик третьей волны пандемии коронавируса. В последние дни существенно уменьшилось количество новых больных.
Об этом мэр заявил в эфире телеканала СК1, передает Укринформ
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«Если посчитать количество людей, которые в день болеют COVID-19 в Житомире, то пик был, когда мы получали подтвержденными ПЦР-тестами 360-400 больных. Мы понимаем, что далеко не все люди, которые болеют, прошли ПЦР-тесты, больных гораздо больше. Мы говорим только об официальных цифрах. Последние дни идет 120-140 новых больных (в сутки - ред.). Думаю, что Житомир уже прошел пик третьей волны COVID-19, поэтому понемногу ситуация должна улучшаться», - отметил Сухомлин.
По его словам, в городской больнице №1 загруженность коек ставляет более 90%, а в больнице №2 - 70%. В городе всегда есть 70-80 свободных коек. Кроме того, в резерве для приема больных с коронавирусом еще есть отдельное отделение городской детской больницы, но необходимости для его открытия пока нет. Введение дополнительных ограничительных мер в Житомире, добавил мэр, сейчас не целесообразно.
В Житомире за минувшие сутки подтверждено 179 случаев коронавируса. По состоянию на 2 апреля в городе 6221 ковид-больной.
Напомним, в Житомире возобновляется очное обучение для начальной школы. С 5 апреля ученики 1-4 классов
снова сядут за школьные парты.