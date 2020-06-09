В Житомире решили пока не открывать поликлиники

В Житомире из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом с 10 июня не будут открывать поликлиники и дневные стационары. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
"Мы надеялись, что в связи с той тенденцией, которая была в начале прошлой недели, именно уменьшения заболеваемости, что выйдем на ослабление карантинных мер и откроем с 10 июня четвертую волну послаблений и амбулаторно-поликлиническую помощь. К сожалению повышенная заболеваемость не позволяет нам этого сделать и учреждения здравоохранения и в дальнейшем будут работать по оказанию ургентной неотложной помощи, а дневные стационары и поликлиники еще не заработают", - отметил Суслик.
Он добавил, что медучреждения откроют в случае, если инцидентность (количество новых больных на 100 тыс. человек) снизится и будет ниже 12 промилле. На сегодня этот показатель почти 14.
Напомним, предоставление амбулаторно-поликлинической помощи в Житомирской области должны были возобновить с 10 июня
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирская область не прошла в следующий этап снятия карантина
из-за количества зараженных коронавирусом.
*если инцидентность (количество новых больных на 100 тыс. человек) снизится и будет ниже 12 промилле*. Или больные коронавирусом бухают и за рулем ездят???
Ответ: Не позорьтесь и прочитайте о промилле.
Проми́лле (лат. per mille, pro mille — на тысячу) — одна тысячная доля, 1⁄10 процента; обозначается (‰); используется для обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом.
Хотя для жертв ЗНО и так сойдёт....