В Житомире решили пока не открывать поликлиники

"Мы надеялись, что в связи с той тенденцией, которая была в начале прошлой недели, именно уменьшения заболеваемости, что выйдем на ослабление карантинных мер и откроем с 10 июня четвертую волну послаблений и амбулаторно-поликлиническую помощь. К сожалению повышенная заболеваемость не позволяет нам этого сделать и учреждения здравоохранения и в дальнейшем будут работать по оказанию ургентной неотложной помощи, а дневные стационары и поликлиники еще не заработают", - отметил Суслик.