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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 9 » 11:48:41

В Житомире решили пока не открывать поликлиники

Сегодня, 11:55:41 676 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире решили пока не открывать поликлиники

 В Житомире из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом с 10 июня не будут открывать поликлиники и дневные стационары. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
 

"Мы надеялись, что в связи с той тенденцией, которая была в начале прошлой недели, именно уменьшения заболеваемости, что выйдем на ослабление карантинных мер и откроем с 10 июня четвертую волну послаблений и амбулаторно-поликлиническую помощь. К сожалению повышенная заболеваемость не позволяет нам этого сделать и учреждения здравоохранения и в дальнейшем будут работать по оказанию ургентной неотложной помощи, а дневные стационары и поликлиники еще не заработают", - отметил Суслик.


Он добавил, что медучреждения откроют в случае, если инцидентность (количество новых больных на 100 тыс. человек) снизится и будет ниже 12 промилле. На сегодня этот показатель почти 14.

Напомним, предоставление амбулаторно-поликлинической помощи в Житомирской области должны были возобновить с 10 июня.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирская область не прошла в следующий этап снятия карантина из-за количества зараженных коронавирусом.
Тэги: Карантин, коронавирус, поликлиника, Житомир
Комментариев: 4
Mira
1 Irina (Mira)   • 12:20:10, Сегодня [Материал]
0

Журналисты, что вы курите? У вас там что, школьники пишут???
*если инцидентность (количество новых больных на 100 тыс. человек) снизится и будет ниже 12 промилле*. Или больные коронавирусом бухают и за рулем ездят???
Ответ: Не позорьтесь и прочитайте о промилле.
PashaZT
2 Pavel (PashaZT)   • 12:26:08, Сегодня [Материал]
0

В гугле забанили?
Проми́лле (лат. per mille, pro mille — на тысячу) — одна тысячная доля, 1⁄10 процента; обозначается (‰); используется для обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:02:54, Сегодня [Материал]
+2

теоретически и перепись населения можно проводить в килограммах. Но как-то не принято.

Хотя для жертв ЗНО и так сойдёт....
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:27:20, Сегодня [Материал]
0

Себе б краще ізолював, в місті давно вже все відкрито, але не державні поліклініки.
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