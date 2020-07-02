С 1 июля в Житомире возобновили работу амбулатории и поликлиники

В Житомире с 1 июля возобновили работу амбулатории и поликлиники. Во время карантина семейные врачи работали дистанционно, а теперь житомиряне могут записаться на прием и получить консультацию.
Всем, кто идет к врачу, меряют температуру, а пациенты должны соблюдать масочный режим, передает Житомир инфо
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«График у врача остался какой и был, то есть с 2020 года график был официально принят, и он остался предыдущий, но пациент записывается через «Поліклініка без черг». У нас во время карантина «Поліклініка без черг» не работала, потому что мы ограничивали количество визитов к врачу и ограниченное количество врачей было на приеме. Сейчас «Поліклініка без черг» работает», - рассказывает заведующий амбулатории №2 КП «ЦПМСД» Иван Максимюк.
Продолжают работать дистанционно только семейные врачи старше 65 лет. В таком случае пациент может проконсультироваться по телефону или прийти на прием к другому врачу в своей амбулатории.
В обычном режиме работают узкопрофильные специалисты. Попасть на прием можно только по направлению семейного врача или если пациент состоит на учете с хроническим заболеванием.
«Есть отдельный перечень узких специалистов, есть врач-гинеколог и другие «узкие» специалисты, у которого на учете стоит пациент. Допустим, пациент с сахарным диабетом наблюдается у врача-эндокринолога. Он может прийти без направления к врачу-эндокринологу, чтобы он в дальнейшем рекомендовал (лечение, - ред.). Так же, как первичное звено началл работать, так и вторичное работает в полном режиме, и специалисты принимают», - говорит заведующий амбулатории Иван Максимюк.
Если же больной хочет попасть к «узкому» специалисту без направления, это можно сделать оплатив услугу.
Напомним, с 1 июля в Житомире возобновили работу
поликлиники и амбулатории; заведения в ТРЦ; учреждения физической культуры и спорта; гостиницы и хостелы.
ФОТО: Житомир инфо