С 1 июля в Житомире возобновили работу амбулатории и поликлиники

«График у врача остался какой и был, то есть с 2020 года график был официально принят, и он остался предыдущий, но пациент записывается через «Поліклініка без черг». У нас во время карантина «Поліклініка без черг» не работала, потому что мы ограничивали количество визитов к врачу и ограниченное количество врачей было на приеме. Сейчас «Поліклініка без черг» работает», - рассказывает заведующий амбулатории №2 КП «ЦПМСД» Иван Максимюк.