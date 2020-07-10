В Житомире возле поликлиники собрались десятки человек: дистанцию никто не соблюдает

В Житомире под зданием поликлиники на ул. Леси Украинки в пятницу, 10 июля, было многолюдно. Там собралось больше сотни человек.
Ранее из-за жесткого карантина житомирянам приходилось лечиться онлайн и консультироваться по телефону, но недавно ограничения в городе ослабили
. В связи с этим многие кинулись штурмовать больницы и поликлиники.
Поток пациентов образовал большую очередь, которая растянулась далеко за пределами входа. При этом далеко не все житомиряне были в масках, а о дистанции речи не шло.
С докарантинных времен мало что изменилось: люди, как и прежде, ругались между собой и спорили о том, кто должен зайти первым.
Как сообщалось, в Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского после карантина возобновила работу
консультативно-диагностическая поликлиника. С 14 июля готовятся открыть стационар.
ФОТО: Житомир онлайн