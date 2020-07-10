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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 10 » 15:43:53

В Житомире возле поликлиники собрались десятки человек: дистанцию никто не соблюдает

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В Житомире возле поликлиники собрались десятки человек: дистанцию никто не соблюдает

 В Житомире под зданием поликлиники на ул. Леси Украинки в пятницу, 10 июля, было многолюдно. Там собралось больше сотни человек. 

Ранее из-за жесткого карантина житомирянам приходилось лечиться онлайн и консультироваться по телефону, но недавно ограничения в городе ослабили. В связи с этим многие кинулись штурмовать больницы и поликлиники. 

Поток пациентов образовал большую очередь, которая растянулась далеко за пределами входа. При этом далеко не все житомиряне были в масках, а о дистанции речи не шло. 

С докарантинных времен мало что изменилось: люди, как и прежде, ругались между собой и спорили о том, кто должен зайти первым.

Как сообщалось, в Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского после карантина возобновила работу консультативно-диагностическая поликлиника. С 14 июля готовятся открыть стационар.

ФОТО: Житомир онлайн
Тэги: очередь, Карантин, Житомир, поликлиника
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