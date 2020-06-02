Поликлиники в Житомире могут открыть с 10 июня, но только при условии спада заболеваемости

Амбулаторно-поликлиническую помощь в Житомирской области могут начать предоставлять с 10 июня. Тогда же должны заработать и дневные стационары.
Главное условие - тенденция к спаду заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 июня во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
"С 1 июня мы будем работать так, как у нас было включено во вторую волну. Пока не будут у нас работать поликлиники, они будут включены в четвертую волну и дневные стационары. Вся остальная помощь оказывается и постепенно приступаем к плановой помощи. При такой ситуации , которая у нас на сегодняшний день есть, если будет тенденция к спаду заболеваемости, то мы будем планировать с 10 июня открыть поликлиники", - отметил Николай Суслик.
Как сообщал "Журнал Житомира
", за последние сутки количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло на 34 человека
.