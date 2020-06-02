Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.06.2020    18:08:18
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 2 » 11:20:18

Поликлиники в Житомире могут открыть с 10 июня, но только при условии спада заболеваемости

Сегодня, 11:37:18 810 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Поликлиники в Житомире могут открыть с 10 июня, но только при условии спада заболеваемости

 Амбулаторно-поликлиническую помощь в Житомирской области могут начать предоставлять с 10 июня. Тогда же должны заработать и дневные стационары.

Главное условие - тенденция к спаду заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 июня во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
 

"С 1 июня мы будем работать так, как у нас было включено во вторую волну. Пока не будут у нас работать поликлиники, они будут включены в четвертую волну и дневные стационары. Вся остальная помощь оказывается и постепенно приступаем к плановой помощи. При такой ситуации , которая у нас на сегодняшний день есть, если будет тенденция к спаду заболеваемости, то мы будем планировать с 10 июня открыть поликлиники", - отметил Николай Суслик.


Как сообщал "Журнал Житомира", за последние сутки количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло на 34 человека.
Тэги: Житомир, Карантин, поликлиника, Здоровье
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus