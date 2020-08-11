Ежедневно растет количество больных COVID-19, а в житомирской поликлинике тем временем не соблюдают дистанцию. ФОТО

Несколько районов в Житомирской области находятся в желтой зоне из-за пандемии COVID-19, несмотря на это в областной поликлинике пациенты игнорируют соблюдение правил безопасности в помещении.
Как сообщает Times.Zt
, в очереди в регистратуру, а также для того, чтобы оплатить «благотворительный взнос» и сделать его копию, одновременно находится около 30 человек.
Люди объяснили, что чтобы попасть к семейному врачу им нужно получить направление и карточку пациента в регистратуре. Если же посетители медучреждения хотят попасть на прием к специалисту без направления семейного врача, то они записываются в регистратуре на определенное время и платят за услугу врача в терминале.
«По возможности мы просим людей соблюдать дистанцию, но люди приехали за медицинской помощью и не дать консультацию или иной вид услуг мы не имеем права. Не всегда удается соблюдать дистанцию. Скопление действительно есть, но люди не могут стоять в очереди на улице. Перед входом в областную поликлинику все пациенты проходят через дезинфицирующим рамку, где обрабатывается одежда. Все одеты в маски. Между каждым окошком регистратуры дистанция в полтора метра, но люди, к сожалению, не всегда соблюдают дистанцию в очереди. У регистратуры также установлены два рециркулятора воздуха, а на каждом этаже - по три. Это для обеззараживания воздуха», - пояснила врач-диетолог Ирина Раецкая, временно исполняющий обязанности заведующего поликлиники, пока та в отпуске.
Ирина Раецкая также отметила, что зарегистрироваться на прием к врачу можно и в электронном варианте, не дожидаясь в очереди в регистратуру, однако система сейчас в разработке и перегружена: «Подключается большое количество компьютеров и серверов, потому что практически в каждом кабинете стоят компьютеры. Администрация сейчас создает больший сервер, но пока работаем так. Электронное направление к врачу можно получить в своем кабинете и тогда обращаться в регистратуру для заполнения карточки уже не нужно будет»
.
«Люди не платят благотворительные взносы - это оплата услуг. Если у пациента нет электронного направления от семейного врача, то посетители проплачивают услугу консультации врача-специалиста через терминал. Средства идут на счет больницы и по ним выплачиваются заработные платы врачам», - отметила врач.
Она также рассказала, что за день в областную поликлинику обращается около 450 человек, однако до карантина их было значительно больше - до 1000 человек. Пациенты одинаково часто обращаются как к специалисту напярмую, так и к семейному врачу по электронному направлению.
«Электронные направления выдаются не только на прием к специалисту, и на дополнительные методы обследования, на УЗИ, лабораторное обследование. Направление может быть в распечатанном виде или в телефоне на Viber. Во время приема просто вводится шестизначный код на вид услуги при погашении электронного направления»
, - сказала Ирина Раецкая.
Напомним, ранее огромную очередь
заметили под зданием поликлиники на ул. Леси Украинки.
ФОТО: Times.Zt