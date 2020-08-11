Ежедневно растет количество больных COVID-19, а в житомирской поликлинике тем временем не соблюдают дистанцию. ФОТО

«По возможности мы просим людей соблюдать дистанцию, но люди приехали за медицинской помощью и не дать консультацию или иной вид услуг мы не имеем права. Не всегда удается соблюдать дистанцию. Скопление действительно есть, но люди не могут стоять в очереди на улице. Перед входом в областную поликлинику все пациенты проходят через дезинфицирующим рамку, где обрабатывается одежда. Все одеты в маски. Между каждым окошком регистратуры дистанция в полтора метра, но люди, к сожалению, не всегда соблюдают дистанцию ​​в очереди. У регистратуры также установлены два рециркулятора воздуха, а на каждом этаже - по три. Это для обеззараживания воздуха», - пояснила врач-диетолог Ирина Раецкая, временно исполняющий обязанности заведующего поликлиники, пока та в отпуске.