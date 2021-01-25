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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 25 » 14:55:13

Сухомлин заявил, когда исполком снизит тарифы на отопление

Вчера, 15:17:13 2737 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин заявил, когда исполком снизит тарифы на отопление

 25 января в сессионном зале городского совета Сергей Сухомлин встретился с житомирянами, которые протестуют по поводу высоких тарифов на коммунальные услуги.

Городской голова заявил, что как только правительство примет решение о снижении цены на газ для теплокоммунэнерго - на следующий же день соберут исполком и снизят цену на отопление.
 

"Я понимаю, что при пенсии в 2,5 тысячи гривен заплатить за газ или тепло в сумме такой же как пенсия, или большей - непосильно. К тому же не все имеют возможность оформить субсидии. Поэтому ситуация сложная. Но почти 80 процентов стоимости отопление - это тариф на газ. Как только Правительство примет решение о снижении цены на газ для теплокоммунэнерго - на следующий же день готовы собрать исполком и снизить цену на отопление в Житомире", - отметил мэр Житомира.




Он добавил, что Ассоциация городов Украины на прошлой неделе инициировала встречу с Премьер-министром по поводу снижения цен на газ для теплокоммунэнерго.

"Планируем подписать Меморандум с Ассоциацией городов Украины по этому снижению. Произойдет ли это именно сегодня - пока окончательной информации нет", - сказал городской голова.
 

Предыстория


25 января жители Житомира вышли на очередную, пятую по счету, акцию протеста против повышения тарифов. Люди требуют от городских властей снизить тарифы на отопление.

Кабинет министров Украины 18 января временно снизил цену на газ - 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.
Тэги: протест, Житомир, отопление, Сухомлин
Комментариев: 6
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 15:59:00, Вчера [Материал]
+1

Тарифы понизят сразу после запуска аэропорта. И после воды как в Сеуле. Плитка из Америки уже есть.
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 20:19:19, Вчера [Материал]
0

Сирожа понимает- он кивает, но ничего поделать не могёт:)
bda
3 ДДД (bda)   • 21:14:14, Вчера [Материал]
+2

а, электроэнергия?
Armen21
4 МАКС (Armen21)   • 21:37:34, Вчера [Материал]
+1

Это уже роскошь! :)
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:59:56, Вчера [Материал]
+2

а вода?
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 00:40:07, Сегодня [Материал]
0

А вода за наш счет течет по улицам.
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