Сухомлин заявил, когда исполком снизит тарифы на отопление

"Я понимаю, что при пенсии в 2,5 тысячи гривен заплатить за газ или тепло в сумме такой же как пенсия, или большей - непосильно. К тому же не все имеют возможность оформить субсидии. Поэтому ситуация сложная. Но почти 80 процентов стоимости отопление - это тариф на газ. Как только Правительство примет решение о снижении цены на газ для теплокоммунэнерго - на следующий же день готовы собрать исполком и снизить цену на отопление в Житомире", - отметил мэр Житомира.