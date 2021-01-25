Сухомлин заявил, когда исполком снизит тарифы на отопление

25 января в сессионном зале городского совета Сергей Сухомлин встретился с житомирянами, которые протестуют по поводу высоких тарифов на коммунальные услуги.
Городской голова заявил, что как только правительство примет решение о снижении цены на газ для теплокоммунэнерго - на следующий же день соберут исполком и снизят цену на отопление.
"Я понимаю, что при пенсии в 2,5 тысячи гривен заплатить за газ или тепло в сумме такой же как пенсия, или большей - непосильно. К тому же не все имеют возможность оформить субсидии. Поэтому ситуация сложная. Но почти 80 процентов стоимости отопление - это тариф на газ. Как только Правительство примет решение о снижении цены на газ для теплокоммунэнерго - на следующий же день готовы собрать исполком и снизить цену на отопление в Житомире", - отметил мэр Житомира.
Он добавил, что Ассоциация городов Украины на прошлой неделе инициировала встречу с Премьер-министром по поводу снижения цен на газ для теплокоммунэнерго.
"Планируем подписать Меморандум с Ассоциацией городов Украины по этому снижению. Произойдет ли это именно сегодня - пока окончательной информации нет"
, - сказал городской голова.
Предыстория
25 января жители Житомира вышли на очередную, пятую по счету, акцию протеста против повышения тарифов
. Люди требуют от городских властей снизить тарифы на отопление.
Кабинет министров Украины 18 января временно снизил цену на газ - 6,99 грн за метр кубический
для всех бытовых потребителей.