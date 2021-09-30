Сергій Сухомлин: 30% Житомира ми зможемо опалювати за рахунок переробки сміття

Новий сміттєпереробний завод, який планується запустити в Житомирі на початку наступного року, зможе виробляти тверде паливо (RDF). Паливо, отримане з відходів, забезпечить теплом третину міста.
Про це міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
"На даний час вже будується сміттєпереробний завод, рівень переробки складатиме 90%. На рік там буде вироблятись 40 тис. тонн RDF. До прикладу, це замістить 20 млн кубів газу! 30% Житомира ми зможемо опалювати лише за рахунок продукції цього сміттєпереробного заводу", - сказав мер Житомира.
Він додав, що у Польщі виробляють 4 млн тонн RDF на рік. У Копенгагені 90% тепла подається за рахунок спалювання RDF, у Вільнюсі - 85%, Стокгольмі - 80%, Парижі - 60%.
Однак наразі в Україні на рівні законодавства немає визначень для палива з RDF.
"Зміни, які потрібно прийняти в українському законодавстві, підготовані! Вони зазначені в законопроекті 5611. І після того, як RDF стане паливом, - буде стимул для будівництва заводів по переробці сміття в Україні", - резюмував Сухомлин.
Нагадаємо, в грудні на заводі планують в тестовому режимі запустити переробку сміття
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