Сергій Сухомлин: 30% Житомира ми зможемо опалювати за рахунок переробки сміття

"На даний час вже будується сміттєпереробний завод, рівень переробки складатиме 90%. На рік там буде вироблятись 40 тис. тонн RDF. До прикладу, це замістить 20 млн кубів газу! 30% Житомира ми зможемо опалювати лише за рахунок продукції цього сміттєпереробного заводу", - сказав мер Житомира.