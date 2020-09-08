Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 8 » 12:50:46

Теплокоммунэнерго арестовали счета. Отопительный сезон в Житомире под угрозой срыва. ВИДЕО

Вчера, 13:24:46 1017 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Теплокоммунэнерго арестовали счета. Отопительный сезон в Житомире под угрозой срыва. ВИДЕО

 Исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго". Старт отопительного сезона в Житомире под угрозой срыва.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении рассказал, что такая же ситуация сложилась и в других городах страны.
 

"На носу отопительный сезон. Сейчас мы не можем заплатить деньги за поверку счетчиков, для того чтобы открыть котельные. Сейчас мы не можем выплатить заработную плату людям на предприятии. Сейчас идут ремонты, которые проводит теплокоммунэнерго, и мы также не можем рассчитаться с подрядчиком" , - отметил мэр города.


Сухомлин добавил, что представители центральной власти прикрываются карантином и никоим образом не решают ситуацию.
 

"Отопительный сезон мы все же запустим в Житомире, независимо от того, арестованы ли у нас счета. Но это будет сделать гораздо сложнее. Когда Верховная Рада принимает закон об игорном бизнесе, на который есть время ... На прошлой неделе Верховная Рада принимает следующий закон, который позволяет хостелы переводить в категорию отелей. Я думаю, что это делается для того, чтобы потом в этих помещениях можно было легко открывать залы игровых автоматов. И вот на это все время есть, а на то, чтобы разобраться в ситуации, снять аресты и дать возможность городам подготовиться к отопительному сезону - времени нет. Ну, тогда привет всем", - резюмировал Сергей Сухомлин.


 
Тэги: Житомир, Сухомлин, ЖТКЭ, отопление
Комментариев: 2
nGray
1 nGray (nGray)   • 20:36:13, Вчера [Материал]
-1

Рахфик невиноуный, нэдомэр невиноуный, дырэктар Теплокомуненерго невиноуный. Просто дэнэг нэт. Тэлэфон тот кто виноуный нэт.
Выбирай его еще раз, он по второму кругу плитку захерачит и космонавта.
Привіт всім від мера.
Marek
2 Стас (Marek)   • 21:33:26, Вчера [Материал]
+1

Значится так:
-Мэра "мочить" можно, а Рудя и Зубко низзя?
-Почему отключили комменты под их рекламными опусами?
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