Теплокоммунэнерго арестовали счета. Отопительный сезон в Житомире под угрозой срыва. ВИДЕО

"На носу отопительный сезон. Сейчас мы не можем заплатить деньги за поверку счетчиков, для того чтобы открыть котельные. Сейчас мы не можем выплатить заработную плату людям на предприятии. Сейчас идут ремонты, которые проводит теплокоммунэнерго, и мы также не можем рассчитаться с подрядчиком" , - отметил мэр города.

"Отопительный сезон мы все же запустим в Житомире, независимо от того, арестованы ли у нас счета. Но это будет сделать гораздо сложнее. Когда Верховная Рада принимает закон об игорном бизнесе, на который есть время ... На прошлой неделе Верховная Рада принимает следующий закон, который позволяет хостелы переводить в категорию отелей. Я думаю, что это делается для того, чтобы потом в этих помещениях можно было легко открывать залы игровых автоматов. И вот на это все время есть, а на то, чтобы разобраться в ситуации, снять аресты и дать возможность городам подготовиться к отопительному сезону - времени нет. Ну, тогда привет всем", - резюмировал Сергей Сухомлин.