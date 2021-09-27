Цена тепла: на сколько в Житомире могут увеличится тарифы на отопление

Перед началом нового отопительного сезона КП «Житомиртеплокоммунэнерго» хочет пересмотреть размер тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии для всех групп потребителей.
Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте ЖТКЭ
.
Отмечается, что в тарифе, который действовал с 1 января 2021 года, учитывалась цена на природный газ для населения в размере 7505 грн/тыс. куб. м, для бюджетных и религиозных организаций - 7907,26 грн/тыс. куб. м. В новом же тарифе цена газа: для населения
- 7999,91 грн/тыс. куб. м (+6%
), для бюджетных
и религиозных организаций - 16066,77 грн/тыс. куб. м, (+103%
).
«Так как удельный вес природного газа в себестоимости составляет 65%, то это является одним из основных факторов изменения размера тарифов на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии для всех категорий потребителей», - объясняет КП «Житомиртеплокоммунэнерго».
В сравнительной таблице сообщается, что тарифы для населения
могут вырасти от 4 до 14%
, а для бюджетных и религиозных организаций - от 78 до 83%.
Тарифы для населения
Тарифы для бюджетных учреждений
Тарифы для религиозных организаций и других потребителей