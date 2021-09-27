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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 27 » 13:36:49

Цена тепла: на сколько в Житомире могут увеличится тарифы на отопление

Вчера, 13:36:49 1897 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Цена тепла: на сколько в Житомире могут увеличится тарифы на отопление

 Перед началом нового отопительного сезона КП «Житомиртеплокоммунэнерго» хочет пересмотреть размер тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии для всех групп потребителей.

Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте ЖТКЭ.

Отмечается, что в тарифе, который действовал с 1 января 2021 года, учитывалась цена на природный газ для населения в размере 7505 грн/тыс. куб. м, для бюджетных и религиозных организаций - 7907,26 грн/тыс. куб. м. В новом же тарифе цена газа: для населения - 7999,91 грн/тыс. куб. м (+6%), для бюджетных и религиозных организаций - 16066,77 грн/тыс. куб. м, (+103%).
 

«Так как удельный вес природного газа в себестоимости составляет 65%, то это является одним из основных факторов изменения размера тарифов на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии для всех категорий потребителей», - объясняет КП «Житомиртеплокоммунэнерго».


В сравнительной таблице сообщается, что тарифы для населения могут вырасти от 4 до 14%, а для бюджетных и религиозных организаций - от 78 до 83%.

 

Тарифы для населения



Тарифы для бюджетных учреждений




Тарифы для религиозных организаций и других потребителей



 
Тэги: отопление, тарифы, Житомир, ЖТКЭ
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 19:39:10, Вчера [Материал]

когда же это блядство закончится??
SAT
2 Nostradamus (SAT)   • 22:54:49, Вчера [Материал]

Стоп. Стоп. Тут місяць назад горезвісний керівник цієї вельми ганьбливої фірми, якого наші правоохоронці ніяк не можуть запроторити до буцегарні, заявляв, що вони все зроблять, щоб вартість опалення не зросла. То де правда. Чи який зелений харант ( читай-хамелеон), такі і керівники нижчого рівня. Але кожен народ, яким би він не був, вартий своїх керманичів.
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