Теплокоммунэнерго месяцами завышало тарифы: житомирянам провели перерасчеты на миллионы гривен

"На основании коллективных обращений жителей города Житомира в январе-мае 2021 года было проведено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в коммунальном предприятии, которое предоставляет услуги по централизованному отоплению потребителям города Житомира. В частности, внеплановым мероприятием (проверкой) государственного надзора установлено, что за период с января по апрель 2021 г. при начислении платы за услугу по централизованному отоплению потребителям города Житомира завышен тариф за 1 Гкал на 170,13 грн", - информирует Госпродпотребслужба.