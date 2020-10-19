Когда включат отопление в Житомире? И что делать, если в квартире холодно?

Сегодня 19 октября в Житомире должен начаться отопительный сезон. Как сообщили «Журналу Житомира» в «Житомиртеплокоммунэнерго», системы к подаче тепла полностью готовы.



"Мы ожидаем изменение погодных условий. По закону отопительный сезон начнется сразу после того, как в течение 3 суток температура воздуха на улице будет не более 8 градусов", - сообщили нам в ЖТКЭ.



В социальных учреждениях города (больницы, школы, садики) отопительный сезон начался раньше - с 16 октября.



"Несмотря на арест счетов КП "Житомиртеплокоммунэнерго", - отопительный сезон мы начинаем вовремя. С пятницы тепло пошло в большинство садов и школ. Детские сады №21 №40, №49, №69, №70 и №1 отапливаем обогревателями, пока окончательно не урегулируем ситуацию с централизованным теплоснабжением", - написал мэр Сергей Сухомлин в фейсбук.



Если в ваших помещениях температура будет ниже 18 градусов - просим сообщать по телефону +380936375662 (Нина Корецкая).



"Котельные, дающие тепло в многоэтажки, работают с прошлой недели. Постепенно запускается процесс. Теперь дело за ОСББ и управляющими компаниями", - заявил Сухомлин.

Напомним, Исполком городского совета решил пересмотреть тарифы на отопление в Житомире.