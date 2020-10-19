Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 19.10.2020    12:11:42
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 19 » 07:33:05

Когда включат отопление в Житомире? И что делать, если в квартире холодно?

Сегодня, 00:18:05 1155 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Когда включат отопление в Житомире? И что делать, если в квартире холодно?

Сегодня 19 октября в Житомире должен начаться отопительный сезон. Как сообщили «Журналу Житомира» в «Житомиртеплокоммунэнерго», системы к подаче тепла полностью готовы.

"Мы ожидаем изменение погодных условий. По закону отопительный сезон начнется сразу после того, как в течение 3 суток температура воздуха на улице будет не более 8 градусов", - сообщили нам в ЖТКЭ.

В социальных учреждениях города (больницы, школы, садики) отопительный сезон начался раньше - с 16 октября.

"Несмотря на арест счетов КП "Житомиртеплокоммунэнерго", - отопительный сезон мы начинаем вовремя. С пятницы тепло пошло в большинство садов и школ. Детские сады №21 №40, №49, №69, №70 и №1 отапливаем обогревателями, пока окончательно не урегулируем ситуацию с централизованным теплоснабжением", - написал мэр Сергей Сухомлин в фейсбук.

Если в ваших помещениях температура будет ниже 18 градусов - просим сообщать по телефону +380936375662 (Нина Корецкая).

"Котельные, дающие тепло в многоэтажки, работают с прошлой недели. Постепенно запускается процесс. Теперь дело за ОСББ и управляющими компаниями", - заявил Сухомлин.

Напомним, Исполком городского совета решил пересмотреть тарифы на отопление в Житомире.

Тэги: Сухомлин, ЖТКЭ, отопление
Комментариев: 1
Incola
1 Александр (Incola)   • 11:33:31, Сегодня [Материал]
0

Ну вот очередной бред! С какой прошлой недели работают котельные? Системы не заполнены, трубы еще не сварены до конца. Вот для чего ждать чтоб остыли помещения а потом их разогревать? Ну ведь в той же Польше уже давно включено отопление по принципу - холодно - топим - тепло не топим. Теперь пойдет орз и грипп + ковид.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus