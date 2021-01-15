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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 15 » 08:34:32

Из-за морозов теплокоммунэнерго ввело в Житомире особый режим работы

Сегодня, 08:40:32 633 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за морозов теплокоммунэнерго ввело в Житомире особый режим работы

 Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" из-за снижения температуры воздуха перешло на особый режим работы.

Особый режим ввели, чтобы предотвратить аварии и порывы в сетях и быстро ликвидировать их, если они все же будут возникать, информирует "Суспільне".

Руководитель КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин рассказал, что работники предприятия проверяют резервные мощности, которые при необходимости нужно будет ввести в действие.
 

"Это касается резервных мощностей, как котлового, так и насосного оборудования - на тот случай, если основное оборудование выйдет из строя", - говорит директор ЖТКЭ.


В течение 4-5 морозных дней на предприятии будут дежурить дополнительные аварийные бригады для обслуживания внутридомовых сетей и аварийных порывов.

"В настоящее время есть три аварийные бригады, которые круглосуточно будут обслуживать дома жителей нашего города", - добавил Рогожин.
Тэги: Житомир, отопление, Морозы, ЖТКЭ
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