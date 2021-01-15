Из-за морозов теплокоммунэнерго ввело в Житомире особый режим работы

Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" из-за снижения температуры воздуха перешло на особый режим работы.
Особый режим ввели, чтобы предотвратить аварии и порывы в сетях и быстро ликвидировать их, если они все же будут возникать, информирует "Суспільне
".
Руководитель КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин рассказал, что работники предприятия проверяют резервные мощности, которые при необходимости нужно будет ввести в действие.
"Это касается резервных мощностей, как котлового, так и насосного оборудования - на тот случай, если основное оборудование выйдет из строя", - говорит директор ЖТКЭ.
В течение 4-5 морозных дней на предприятии будут дежурить дополнительные аварийные бригады для обслуживания внутридомовых сетей и аварийных порывов.
"В настоящее время есть три аварийные бригады, которые круглосуточно будут обслуживать дома жителей нашего города"
, - добавил Рогожин.