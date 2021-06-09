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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 9 » 08:56:36

Теплокоммунэнерго начало готовить теплосети Житомира к следующему отопительному сезону

Сегодня, 08:56:36 457 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Теплокоммунэнерго начало готовить теплосети Житомира к следующему отопительному сезону

 КП "Житомиртеплокоммунэнерго" уже активно ведет подготовку к следующему отопительному сезону. В частности, сейчас ведутся ремонтные работы на нескольких участках теплосети. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
 

"Начали работы по ул. Рихтера в районе ликеро-водочного завода. На период ремонтных работ частично будет перекрыта дорога. Также частично перекрыта дорога и ведутся ремонтные работы по ул. Черновола между Пушкинской и Б. Бердичевской. По графику ведется подготовка котельных к отопительному сезону", - информирует КП.


Также проводится ремонт теплотрасс во дворах домов по адресам:
 
  • ул. Большая Бердичевская, 21;
  • ул. Качиньского, 8, 10;
  • ул. Киевская, 10;
  • пер. Вокзальный, 14а;
  • ул. Киевская, за кооперативным колледжем.

Вместе с тем, завершен ремонт по ул. Гагарина. Сейчас ведутся работы по благоустройству участка.
Тэги: отопление, Ремонт, ЖТКЭ, Житомир
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