Теплокоммунэнерго начало готовить теплосети Житомира к следующему отопительному сезону

КП "Житомиртеплокоммунэнерго" уже активно ведет подготовку к следующему отопительному сезону. В частности, сейчас ведутся ремонтные работы на нескольких участках теплосети. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
"Начали работы по ул. Рихтера в районе ликеро-водочного завода. На период ремонтных работ частично будет перекрыта дорога. Также частично перекрыта дорога и ведутся ремонтные работы по ул. Черновола между Пушкинской и Б. Бердичевской. По графику ведется подготовка котельных к отопительному сезону", - информирует КП.
Также проводится ремонт теплотрасс во дворах домов по адресам:
- ул. Большая Бердичевская, 21;
- ул. Качиньского, 8, 10;
- ул. Киевская, 10;
- пер. Вокзальный, 14а;
- ул. Киевская, за кооперативным колледжем.
Вместе с тем, завершен ремонт по ул. Гагарина. Сейчас ведутся работы по благоустройству участка.