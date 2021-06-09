Теплокоммунэнерго начало готовить теплосети Житомира к следующему отопительному сезону

"Начали работы по ул. Рихтера в районе ликеро-водочного завода. На период ремонтных работ частично будет перекрыта дорога. Также частично перекрыта дорога и ведутся ремонтные работы по ул. Черновола между Пушкинской и Б. Бердичевской. По графику ведется подготовка котельных к отопительному сезону", - информирует КП.