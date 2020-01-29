Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 29.01.2020    19:51:18
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 29 » 13:59:22

Центр Житомира останется без отопления из-за ремонта оборудования котельных

Сегодня, 14:07:22 1611 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Центр Житомира останется без отопления из-за ремонта оборудования котельных

 Сегодня 29 января в Житомире коммунальщики начали ремонтные работы на котельных и тепловых сетях и сообщают о возможной приостановке теплоснабжения по определенным адресам.

Как сообщили «Журналу Житомира» в КП «Городской информационный центр», без тепла останутся более 50 жилых домов в центре города и две школы.

29 января КП «Житомиртеплокоммунэнерго» проводит аварийно-ремонтные работы на котельных и тепловых сетях, которые подсоединены к домам по следующим адресам:
  • ул. Пушкинская, 25; 27а; 30,31; 41;
  • площадь Королева, 5, 8,
  • ул. Черновола, 6;
  • Старый Бульвар 3, 6, 10, 12,
  • Новый Бульвар, 7
  • ул. Большая Бердичевская, 3, 7, 5/9, 11, 26, 28, 30, 36;
  • ул. Театральная, 5, 8,
  • ул. Победы, 4;
  • ул. Киевская, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 24, 28, 30; 32; 34; 36; 44; 46; 50;
  • площадь Победы 4/2, 12,
  • ул. Лятошинского 7а, 9, 11, 15, 15а; 15б; 15в;
  • площадь Соборная 3/2, 4, 5/1
  • гуманитарная гимназия №23; школа №12.
 

«По указанным адресам возможна приостановка теплоснабжения. Восстановление теплоснабжения после произойдет завершения всех работ. Просим прощения за неудобства», - говорится в сообщении.


Напомним, синоптики предупреждали житомирян об осложнениях погоды днем ​​29 января: мокрый снег и гололед. Температура воздуха в среду, 29 января, и четверг, 30 января, - ночью и днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Тэги: отопление, Житомир, Ремонт, котельные
Комментариев: 2
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:55:47, Сегодня
0

Круто.
В дождь класть асфальт, зимой ремонтировать оборудование котельных.
И если я правильно помню, эти теплопаны тоже планируют брать не то за транспортировку тепла, не то за обслуживание сетей круглый год.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 19:13:18, Сегодня
0

Так уже ж берут за обслуживание сетей
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus