Центр Житомира останется без отопления из-за ремонта оборудования котельных

Сегодня 29 января в Житомире коммунальщики начали ремонтные работы на котельных и тепловых сетях и сообщают о возможной приостановке теплоснабжения по определенным адресам.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в КП «Городской информационный центр», без тепла останутся более 50 жилых домов в центре города и две школы.
29 января КП «Житомиртеплокоммунэнерго» проводит аварийно-ремонтные работы на котельных и тепловых сетях, которые подсоединены к домам по следующим адресам:
- ул. Пушкинская, 25; 27а; 30,31; 41;
- площадь Королева, 5, 8,
- ул. Черновола, 6;
- Старый Бульвар 3, 6, 10, 12,
- Новый Бульвар, 7
- ул. Большая Бердичевская, 3, 7, 5/9, 11, 26, 28, 30, 36;
- ул. Театральная, 5, 8,
- ул. Победы, 4;
- ул. Киевская, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 24, 28, 30; 32; 34; 36; 44; 46; 50;
- площадь Победы 4/2, 12,
- ул. Лятошинского 7а, 9, 11, 15, 15а; 15б; 15в;
- площадь Соборная 3/2, 4, 5/1
- гуманитарная гимназия №23; школа №12.
«По указанным адресам возможна приостановка теплоснабжения. Восстановление теплоснабжения после произойдет завершения всех работ. Просим прощения за неудобства», - говорится в сообщении.
Напомним, синоптики предупреждали житомирян об осложнениях погоды днем 29 января: мокрый снег и гололед. Температура воздуха в среду, 29 января, и четверг, 30 января, - ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В дождь класть асфальт, зимой ремонтировать оборудование котельных.
И если я правильно помню, эти теплопаны тоже планируют брать не то за транспортировку тепла, не то за обслуживание сетей круглый год.