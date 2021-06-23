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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 23 » 08:25:31

В центре Житомира частично перекрыли улицу: заменяют теплосети

Вчера, 08:25:31 1440 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира частично перекрыли улицу: заменяют теплосети

 В Житомире из-за проведения работ по замене теплосети частично перекрыли движение транспорта по ул. Пушкинской. Об этом информирует управление транспорта и связи городского совета.

"В связи с проведением КП "ЖТКЭ" городского совета ремонтных работ по замене тепловой сети по ул. Пушкинской, с 22 июня 2021 года будет частично перекрыто движение транспорта по данной улице на участке между перекрестками с ул. Черновола и ул. Коцюбинского до завершения работ", - говорится в сообщении.



Движение пассажирского общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

Как сообщалось, КП "Житомиртеплокоммунэнерго" уже активно ведет подготовку к следующему отопительному сезону.
Тэги: Ремонт, перекрытие дороги, ЖТКЭ, Житомир
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