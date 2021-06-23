В центре Житомира частично перекрыли улицу: заменяют теплосети

В Житомире из-за проведения работ по замене теплосети частично перекрыли движение транспорта по ул. Пушкинской. Об этом информирует управление транспорта и связи городского совета.
"В связи с проведением КП "ЖТКЭ" городского совета ремонтных работ по замене тепловой сети по ул. Пушкинской, с 22 июня 2021 года будет частично перекрыто движение транспорта по данной улице на участке между перекрестками с ул. Черновола и ул. Коцюбинского до завершения работ"
, - говорится в сообщении.
Движение пассажирского общественного транспорта будет осуществляться без изменений.
Как сообщалось, КП "Житомиртеплокоммунэнерго" уже активно ведет подготовку
к следующему отопительному сезону.